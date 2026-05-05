  4. «Это очень просто». Галлахер рассказал, что Де Дзерби изменил в Тоттенхэме
05 мая 2026, 19:47 |
«Это очень просто». Галлахер рассказал, что Де Дзерби изменил в Тоттенхэме

Роберто смог вернуть игрокам веру в себя

Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Галлахер

Полузащитник «Тоттенхэма» Конор Галлахер рассказал, что изменил Роберто Де Дзерби после прихода в команду в начале апреля.

«Тренер был с нами великолепен. Он объединил команду. Он действительно работает с каждым игроком индивидуально, проводит личные встречи и разговоры, стараясь вернуть веру и уверенность футболистам.

Он делал это со мной, и это действительно многое изменило. Я знаю, что он делал это со многими другими ребятами.

Так же как и команда – вся работа, которую он проделал на тренировочном поле и в комнатах для совещаний, была фантастической, и сейчас все на одной волне.

Он просто напоминает мне меня в лучшие времена. Он сказал, что это как мой второй сезон в «Челси», когда у меня был действительно хороший год, и он просто напомнил мне того игрока.

Он хочет, чтобы я снова стал таким и не забывал, насколько я хорош.

Он делает это со многими ребятами. Это очень просто – он пытается напомнить нам, кем мы были в свои лучшие периоды.

Работы еще очень много. Мы полностью сосредоточены на следующем матче, надеемся повторить такую же игру и добиться еще одной победы».

Под руководством Де Дзерби «Тоттенхэм» провел четыре матча, в которых команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение. Благодаря этим результатам «шпоры» покинули зону вылета, поднявшись на 17-е место в таблице.

Иван Чирко Источник: ESPN
