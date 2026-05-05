ФОТО. Зубков ответил на слухи о конфликте с женой

29-летний вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков опубликовал в своем Instagram сторис с женой и дочерью.

На днях появилась информация, что украинец может летом покинуть клуб из-за семейных проблем. Сообщалось, что в последнее время уровень игры Зубкова заметно упал, и это могло быть связано с конфликтом с женой Анной. Последняя в прошлом уже жаловалась на семейные неурядицы. В частности, обвиняя Александра в изменах и отсутствии поддержки.

На свежем снимке футболист радостно позирует вместе с семьей на пляже. Фанаты «Трабзонспора» восприняли публикацию как ответ критикам и сигнал о том, что личная жизнь Зубкова постепенно налаживается.

На счету Александра три гола и 11 результативных передач в 34 матчах за турецкий клуб в этом сезоне. Его контракт рассчитан до 2029 года.