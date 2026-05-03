У ключевого футболиста сборной Украины возникли проблемы с женой

Бывший главный тренер турецкого клуба «Трабзонспор» Сади Текелиоглу высказался об украинском футболисте клуба Александре Зубкове.

«У него возникли проблемы с женой. Зубков обдумывает, как покинуть клуб», – сказал Текелиоглу.

В текущем сезоне в активе Зубкова 33 сыгранных матча, три гола и 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб готов рассмотреть трансфер футболиста в случае получения предложения на уровне около €6 млн – именно такую сумму было потрачено на его приобретение.