У ключевого футболиста сборной Украины возникли проблемы с женой
Сади Текелиоглу – о Зубкове
Бывший главный тренер турецкого клуба «Трабзонспор» Сади Текелиоглу высказался об украинском футболисте клуба Александре Зубкове.
«У него возникли проблемы с женой. Зубков обдумывает, как покинуть клуб», – сказал Текелиоглу.
В текущем сезоне в активе Зубкова 33 сыгранных матча, три гола и 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что турецкий клуб готов рассмотреть трансфер футболиста в случае получения предложения на уровне около €6 млн – именно такую сумму было потрачено на его приобретение.
