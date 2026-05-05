Игроку Реала предстоит перенести операцию

Французский защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди перенесет операцию. Об этом сообщает Мигель Анхель Диас.

По информации источника, 30-летний футболист, у которого была диагностирована травма сухожилия прямой мышцы бедра правой ноги. Как ожидается, он пропустит около пяти месяцев.

В текущем сезоне на счету Ферлана Менди девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, без результативных действий. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Тони Кроос вернется в «Реал».