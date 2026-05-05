Луис ЭНРИКЕ: «Нам не нужна дополнительная мотивация»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал пресс-конференцию накануне ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится 7 мая в 22:00 по Киеву.

Первый матч завершился победой парижской команды со счетом 5:4.

«Обычно между первым и вторым матчами есть разница, но в данном случае я не могу этого гарантировать. Завтра мы не будем просто защищать результат первого матча, потому что нацелены на победу в этой игре. Это наша цель».

«Болельщики не перестанут петь, а игроки не перестанут играть. Мы проделали хорошую работу. Важно понимать и показать, почему мы оказались в полуфинале Лиги чемпионов».

«В первом матче мы продемонстрировали способность справляться со сложными моментами. Нам нужно извлечь максимум из такого рода матчей, мы можем улучшить свою игру и стать еще лучше».

«Нам не нужна дополнительная мотивация, мы уже на пределе, на 125%, больше не получится. Очень приятно вернуться сюда, это вызывает хорошие воспоминания. Когда я был тренером «Барсы», я тоже доходил здесь до полуфинала, и мы прошли дальше».

«Когда играешь в таком матче против «Баварии», которая, без сомнения, является самым сильным соперником, с которым мы когда-либо сталкивались, первое, что я хочу сказать, – это то, что у нас есть преимущество, но в футболе оно ничего не значит».

«Мы приобрели опыт в прошлом году. Мы всегда стремимся оправдать ожидания наших болельщиков. Мы знаем, что «Бавария» может довольно легко отыграть наше преимущество в один гол, но мы готовы ответить».

«Мы будем играть в Мюнхене и постараемся быть более конкурентоспособными, чем когда-либо. Как однажды сказал великий Рафа Надаль, в определенный момент его карьеры матчи с Федерером и Джоковичем стали для него мотивацией».

«Именно этого мы и хотим. Мы испытываем восхищение перед «Баварией», но это служит для нас стимулом стать лучше. Завтра мы постараемся обыграть команду, которая играет просто феноменально».

Ранее была обнародована заявка «ПСЖ» на матч с «Баварией».