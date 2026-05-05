Луис ЭНРИКЕ: «Нам не нужна дополнительная мотивация»
Коуч «ПСЖ» дал пресс-конференцию накануне полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал пресс-конференцию накануне ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится 7 мая в 22:00 по Киеву.
Первый матч завершился победой парижской команды со счетом 5:4.
«Обычно между первым и вторым матчами есть разница, но в данном случае я не могу этого гарантировать. Завтра мы не будем просто защищать результат первого матча, потому что нацелены на победу в этой игре. Это наша цель».
«Болельщики не перестанут петь, а игроки не перестанут играть. Мы проделали хорошую работу. Важно понимать и показать, почему мы оказались в полуфинале Лиги чемпионов».
«В первом матче мы продемонстрировали способность справляться со сложными моментами. Нам нужно извлечь максимум из такого рода матчей, мы можем улучшить свою игру и стать еще лучше».
«Нам не нужна дополнительная мотивация, мы уже на пределе, на 125%, больше не получится. Очень приятно вернуться сюда, это вызывает хорошие воспоминания. Когда я был тренером «Барсы», я тоже доходил здесь до полуфинала, и мы прошли дальше».
«Когда играешь в таком матче против «Баварии», которая, без сомнения, является самым сильным соперником, с которым мы когда-либо сталкивались, первое, что я хочу сказать, – это то, что у нас есть преимущество, но в футболе оно ничего не значит».
«Мы приобрели опыт в прошлом году. Мы всегда стремимся оправдать ожидания наших болельщиков. Мы знаем, что «Бавария» может довольно легко отыграть наше преимущество в один гол, но мы готовы ответить».
«Мы будем играть в Мюнхене и постараемся быть более конкурентоспособными, чем когда-либо. Как однажды сказал великий Рафа Надаль, в определенный момент его карьеры матчи с Федерером и Джоковичем стали для него мотивацией».
«Именно этого мы и хотим. Мы испытываем восхищение перед «Баварией», но это служит для нас стимулом стать лучше. Завтра мы постараемся обыграть команду, которая играет просто феноменально».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стало известно, как принималось решение о следующем бое Энтони Джошуа
«Аль-Вахда» планирует в мае объявить о сотрудничестве с бывшим тренером «сине-желтых»