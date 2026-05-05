Команда Вернидуба разгромно победила и остается в борьбе за еврокубки

В последнем матче 30-го тура чемпионата Азербайджана «Нефтчи» гостил у «Карвана» и победил со счетом 3:0.

Коллектив Юрия Вернидуба вернулся на четвертое место в таблице и продолжает преследование «Турана» в попытке зацепиться за еврокубковую зону.

Украинский тренер принял «Нефтчи» в декабре прошлого года и сразу улучшил результаты команды. В апреле Вернидуб резко раскритиковал судейство в Азербайджане. Также 60-летний наставник ранее просил не отвлекать его разговорами о потенциальной работе в сборной Украины.