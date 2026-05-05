Чебер АЛЬКАЙН: «Это было ключевым моментом всего поединка»

Полузащитник львовских «Карпат» Чебер Алькайн прокомментировал ничью против черкасского ЛНЗ (0:0) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Это был очень напряженный матч, борьба продолжалась до самого конца. Думаю, наша команда в целом проделала качественную работу. ЛНЗ – хорошая команда, которая делает ставку на физическую подготовку. У меня было мало свободного пространства. Они постоянно находились очень близко, но я старался помочь команде, как мог. В конце концов, в украинской лиге это не единственная команда, которая действует в таком стиле. Я уже адаптировался к этому и не могу сказать, что такая манера игры является неожиданной для меня.

Наверное, отбитый Домчаком пенальти был ключевым моментом всего поединка. Однако это работа всей команды. Мы хорошо защищались вместе, и это было решающим. В оставшихся четырех турах мы стремимся продолжать набирать очки и завершить сезон как можно лучше.

Хотелось бы отдельно отметить атмосферу на стадионе. Она была особенной. Болельщики были невероятными, очень приятно играть в таких условиях. Это всегда очень мотивирует».