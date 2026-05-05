КОМПАНИ: «Мы верим в себя и в то, что можем победить завтра»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани пообщался со СМИ накануне ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с ПСЖ, который состоится 6 мая в 22:00 по киевскому времени. Первый матч между командами завершился победой ПСЖ в Париже со счетом 5:4.

– Это самая важная игра в вашей тренерской карьере. Сможете ли вы сегодня заснуть?

– Да, я без проблем засну. Я даже не чувствую давления из-за этой игры. Я просто выполняю свою работу и сплю без проблем.

– Как вы выбираете крайних защитников между Дэвисом, Лаймером и Станишичем?

– Все трое доказали, что могут конкурировать на этом уровне и важны для команды. Конечно, у них разные профили. Конрад дает интенсивность, бег и агрессию. Станишич аккуратно работает с мячом, он также быстрый и всегда принимает правильные решения с мячом. Дэвис чрезвычайно быстрый, силен в игре один в один и левоногий, что отличает его от двух других. Мы рады, что они у нас есть. Посмотрим, кто выйдет в старте завтра.

– Является ли ПСЖ самой сильной командой, против которой вы играли как тренер?

– Я не люблю составлять рейтинги. Они были сильнейшей командой Европы в последние годы, выиграли Лигу чемпионов. Помимо качества и тренерской работы, важен и возраст команды – они продолжают прогрессировать и учиться. Это команда, которую мы уважаем и против которой очень сложно играть. Но мы также верим в себя и в то, что можем победить завтра.

– О заявлении Микеля Артеты о том, что клубы из Бундеслиги и Лиги 1 имеют больше отдыха, чем команды АПЛ.

– Я не хочу это сильно комментировать. Я много лет играл в Премьер-лиге. Не думаю, что это была критика «Баварии» или ПСЖ, скорее обсуждение. В Англии 38 матчей в чемпионате, кубковые турниры, нет зимнего перерыва. Это нормально обсуждать, Юрген Клопп тоже об этом говорил.

– Готовились ли вы к серии пенальти?

– Конечно, у нас есть список и порядок исполнителей. Но мы не будем заставлять игрока бить, если он не хочет или не чувствует себя готовым. Это обсуждалось еще три месяца назад перед матчами Кубка Германии. Это часть тренировочного процесса во второй половине сезона, поэтому ничего спонтанного не будет.

– Имеет ли значение смена формы по ходу сезона?

– Мы к этому привыкли. Каждый год у нас новая форма к Октоберфесту. Самое главное – подготовка к игре. Все остальное не имеет значения.

– Раздражает ли вас количество пропущенных голов или это часть стиля?

– Цель – выигрывать матчи. У нас есть идеи, которые, как мы считаем, помогают этого достичь. Мы уже показали, что можем много выигрывать, ПСЖ тоже. В итоге нужно забить на один гол больше соперника. Если можно выиграть без пропущенных – это идеально.

– Чувствуете ли вы особую атмосферу в городе на этой неделе?

– Да. Есть хорошие отношения между командой и болельщиками. В начале сезона мало кто верил, что у нас еще будет шанс выйти в финал, но сейчас мы здесь. Мы пережили много особенных моментов, и я думаю, что болельщики верят в нас. Мы хотим сделать этот момент незабываемым.

– Ожидаете ли снова открытой игры?

– Все зависит от команд. Если одна решит отойти назад и больше обороняться, могут быть более спокойные фазы. Если нет – их не будет. Трудно представить, что кто-то изменит то, что привело его сюда. Мы играем дома, хотим победить и сделаем для этого все.

– Какая кадровая ситуация?

– Серж Гнабри выбыл. Все остальные доступны – и это важно. Это большая разница по сравнению с прошлым сезоном, когда нам не везло с травмами.