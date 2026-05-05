«Думал, что с меня достаточно». Погба рассказал о возвращении в футбол

Полузащитник «Монако» Поль Погба рассказал, кто помог ему вернуться в большой футбол после длительной дисквалификации, связанной с употреблением допинга.

«Это был сложный период. Честно говоря, были моменты, когда я думал, что с меня достаточно. Я всегда выкладывался на полную, но мне было тяжело. Моя жена постоянно говорила мне, что я должен тренироваться, но были дни, когда мне никто не звонил, и я не знал, что мне делать дальше. Я не знал, смогу ли когда-нибудь вернуться в большой футбол, смогу ли найти себе новую команду. Я постоянно думал об этом. Но мои друзья, семья и близкие помогли мне. Сейчас я вижу много сообщений от фанатов в соцсетях, и это тоже меня подбадривает, так что я не останавливаюсь».