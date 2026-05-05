  4. «Думал, что с меня достаточно». Погба рассказал о возвращении в футбол
05 мая 2026, 17:31 | Обновлено 05 мая 2026, 18:34
«Думал, что с меня достаточно». Погба рассказал о возвращении в футбол

Поль «отсидел» 18 месяцев дисквалификации

276
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Полузащитник «Монако» Поль Погба рассказал, кто помог ему вернуться в большой футбол после длительной дисквалификации, связанной с употреблением допинга.

«Это был сложный период. Честно говоря, были моменты, когда я думал, что с меня достаточно. Я всегда выкладывался на полную, но мне было тяжело. Моя жена постоянно говорила мне, что я должен тренироваться, но были дни, когда мне никто не звонил, и я не знал, что мне делать дальше. Я не знал, смогу ли когда-нибудь вернуться в большой футбол, смогу ли найти себе новую команду. Я постоянно думал об этом. Но мои друзья, семья и близкие помогли мне. Сейчас я вижу много сообщений от фанатов в соцсетях, и это тоже меня подбадривает, так что я не останавливаюсь».

В феврале 2024 года французского полузащитника дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга, однако после апелляции в CAS этот срок был сокращен до 18 месяцев. После этого «Ювентус» объявил о расторжении контракта с Погба по взаимному согласию сторон. После отбытия дисквалификации Поль летом 2025 года на правах свободного агента подписал контракт с «Монако».

Поль Погба Монако чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Иван Чирко Источник: Лига 1
