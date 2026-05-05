Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Трансфер этим летом неизбежен». В Турции назвали Пономаренко «машиной»
Украина. Премьер лига
05 мая 2026, 17:38 | Обновлено 05 мая 2026, 18:39
«Трансфер этим летом неизбежен». В Турции назвали Пономаренко «машиной»

Берке Гюльтекин высоко оценил бомбардирские способности украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

20-летний нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко продолжает привлекать к себе внимание за рубежом.

После дерби с «Шахтером» (1:2), в котором молодой талант «бело-синих» отличился эффектным суперголом из центра поля, на его успехи обратил внимание известный турецкий спортивный комментатор Берке Гюльтекин.

«Матвей Пономаренко, 20 лет и играет как машина. Только что забил гол из центральной зоны в дерби против «Шахтера». В лиге 14 матчей – 12 голов, этим летом трансфер для него неизбежен», – написал эксперт у себя в X.

Ранее СМИ писали о заинтересованности в услугах Пономаренко клубов немецкой Бундеслиги и испанской Ла Лиги. Transfermarkt оценивает футболиста в 6 млн евро, хотя в «Динамо» считают, что игрок стоит гораздо больше.

нигде кроме Испании он не заиграет ! долбик тому пример ! 10 голов в упл равняются 1-2 голам в середняках европы и 0.1 голу в топ 5 чемпов ! 
Практично єдиний гравець якому я бажаю як найшвидше переходу в більш якісні клуби які займають 1-3 місце в ЧУ.  
Для Євпропи поки рано.
Якщо Динамо його продасть, то буде десь боротись за 5 місце!ьне тупість! ,Пономаренко-майбутнє Динамо!
