«Трансфер этим летом неизбежен». В Турции назвали Пономаренко «машиной»

20-летний нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко продолжает привлекать к себе внимание за рубежом.

После дерби с «Шахтером» (1:2), в котором молодой талант «бело-синих» отличился эффектным суперголом из центра поля, на его успехи обратил внимание известный турецкий спортивный комментатор Берке Гюльтекин.

«Матвей Пономаренко, 20 лет и играет как машина. Только что забил гол из центральной зоны в дерби против «Шахтера». В лиге 14 матчей – 12 голов, этим летом трансфер для него неизбежен», – написал эксперт у себя в X.

Ранее СМИ писали о заинтересованности в услугах Пономаренко клубов немецкой Бундеслиги и испанской Ла Лиги. Transfermarkt оценивает футболиста в 6 млн евро, хотя в «Динамо» считают, что игрок стоит гораздо больше.