Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Эта команда опустится в Первую лигу, я давно это понял»

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий оценил перспективы «Александрии», которая последний раз побеждала в чемпионате еще 27 сентября прошлого года и теперь занимает предпоследнее место в турнирной таблице:

– «Александрия» снова проиграла, на этот раз «Колосу» 0:3. «Горожане» уже попрощались с Украинской Премьер-лигой?

– По-моему, «Александрия» вылетела из элиты еще раньше.

– Когда вы это поняли?

– Уже трудно припомнить конкретный тур, но это произошло давно. Невозможно проигрывать тур за туром и надеяться на спасение. Разве что произойдет футбольное чудо, и они выиграют последние пять матчей, а их конкуренты все проиграют.

Как справедливо заметил Владимир Богданович Шаран, команде нужна перезагрузка. Думаю, их ждут серьезные кадровые изменения, они опустятся в Первую лигу, но очень бы хотелось увидеть их возвращение уже через сезон», – рассказал Федецкий.

До завершения сезона «горожане» проведут четыре матча, а соперниками станут житомирское «Полесье», луганская «Заря», львовский «Рух» и криворожский «Кривбасс».

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги: