  4. «Чтобы больше не забил». В Кривбассе сделали заявление о Пономаренко
Украина. Премьер лига
05 мая 2026, 14:44 | Обновлено 05 мая 2026, 15:59
«Чтобы больше не забил». В Кривбассе сделали заявление о Пономаренко

Шевченко обеспокоен голевым куражем Матвея

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко прокомментировал яркую игру своего ровесника из «Динамо» Матвея Пономаренко.

На счету 20-летнего киевлянина 12 голов в УПЛ, он возглавляет гонку бомбардиров чемпионата. В последнем очном матче с «Кривбассом» (6:5) он также отличился забитым мячом.

Шевченко признался, что не слишком хорошо знаком с Матвеем, хотя они часто играли друг с другом. Полузащитник «Кривбасса» отметил выступления нападающего за «Динамо» и сборную Украины.

«Он хороший игрок, но в «Динамо» других не бывает. Будем играть с киевлянами и постараемся сделать все, чтобы Матвей нам не забил», – сказал Ярослав.

Ярослав Шевченко Кривбасс Кривой Рог Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Football.ua
Ви хоча б перечитуєте, те, що публікуєте, ця інтерв'ю було ще перед матчем Кривбас-Динамо
