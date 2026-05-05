«Чтобы больше не забил». В Кривбассе сделали заявление о Пономаренко
Шевченко обеспокоен голевым куражем Матвея
Полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко прокомментировал яркую игру своего ровесника из «Динамо» Матвея Пономаренко.
На счету 20-летнего киевлянина 12 голов в УПЛ, он возглавляет гонку бомбардиров чемпионата. В последнем очном матче с «Кривбассом» (6:5) он также отличился забитым мячом.
Шевченко признался, что не слишком хорошо знаком с Матвеем, хотя они часто играли друг с другом. Полузащитник «Кривбасса» отметил выступления нападающего за «Динамо» и сборную Украины.
«Он хороший игрок, но в «Динамо» других не бывает. Будем играть с киевлянами и постараемся сделать все, чтобы Матвей нам не забил», – сказал Ярослав.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
