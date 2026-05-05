Александра Олейникова – Петра Марчинко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию 1/64 финала матч турнира WTA 1000 в Риме
5 мая украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В первом раунде украинка сыграет против Петры Марчинко (Хорватия, WTA 69). Поединок начнется вторым запуском на корте Pietrangeli после игры Потапова – Бартункова. Встреча начнется ориентировочно в 14:00 по Киеву.
Это будет второе очное противостояние. Счет 1:0 в пользу Марчинко.
Победительница поединка во втором круге встретится с 18-й сеяной Кларой Таусон.
