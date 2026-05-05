Еврокубки с Ярославом Перканюком

Главный редактор лицензированной букмекерской компании betking Ярослав Перканюк поделился мнением по поводу самых интересных событий в ответных матчах 1/2 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций (5-7-го мая).

Лига чемпионов

1/2 финала

Ответные матчи

5.05.2026

«Арсенал» – «Атлетико»

Ясно то, что толком ничего не ясно. Мы с вами предполагали, что первая игра между этими командами будет закрытой и мало результативной, и мы с вами не ошиблись. Не то что я разочарован увиденным в мадридском матче – скорее наоборот, я увидел практически то, что и собирался увидеть. Соперники осторожничали, соперники не лезли на рожон, соперники сделали акцент на оборонном футболе. Смогли забить лишь с пенальти. С тем и отправятся на ответный поединок. Снова, как и перед первой игрой, железобетонные пятьдесят на пятьдесят. Не считаю «канониров» явными фаворитами в этой встрече. Да, их общие шансы на проход в финал оцениваю выше, нежели шансы «матрасников», но ничуть не удивлюсь, если по факту в решающий поединок проползет команда Диего Симеоне. Кто-кто, а именно эта команда – мастер подобных проползаний. К тому же, лишний аргумент в эту пользу – доселе «атлеты» трижды встречались в полуфиналах еврокубков с английскими командами, и трижды выходили победителями. Выйдут ли победителями и в четвертый раз? На мой взгляд, вряд ли. Победителем противостояния мне видятся все-таки «канониры», но я не исключаю, что победитель определится уже по окончании основного времени игры.

6.05.2026

«Бавария» – «Пари Сен-Жермен»

Это не театр, тут не учредишь приз зрительских симпатий. И не выпишешь дополнительную путевку в финал. Хотя обе команды – более чем заслужили на этот единственный пропуск в главный матч сезона. Мы с вами и в этом случае не ошиблись, предполагая в первой игре много забитых мячей и итоговую победу чемпиона Франции. Тем не менее, признаться, я был в определенной степени обескуражен итоговыми девятью забитыми мячами в парижском поединке, и особенно тем, как относительно легко большинство из них были забиты. То есть, обескуражен я бы, в первую очередь, видимой уязвимостью защитных порядков соперников. Точнее, беспорядков. И да, я не считаю ту игру «лучшим полуфиналом Лиги чемпионов всех времен» именно из-за бедлама, царящего в обороне двух абсолютно лучших команд нынешней ЛЧ. Хотя, конечно же, все это лирика. Что же касается прозы, то, на мой субъективный взгляд, и в ответном поединке наверняка сыграет ставка «обе забьют». А вот что касается победителя, то я бы осторожно, очень осторожно, рекомендовал ставить на выход в финал «ПСЖ». Мое мнение – баварцы не отыграются. Точнее, не смогут перещеголять блестящее атакующее звено парижан.

Лига Европы

1/2 финала

Ответные матчи

7.05.2026

«Фрайбург» – «Брага»

И до первого поединка между этими соперниками, и после оного они для меня так и остались «темными лошадками». Весьма редко ноунеймы добираются до столь высоких ступеней еврокубков, но иногда срабатывает исключение из правила. В этот раз, считаю, точно сработало, ибо в финале второго по статусу евротурнира, так или иначе, будет либо португальский, либо немецкий середняк. Первая встреча между ними – по моему убеждению, практически равная. В дебюте игры соперники обменялись забитыми мячами, а дальше играли в перетягивание каната. Португальцы в этом нехитром занятии преуспели, забив уже в компенсированное ко второй половине встречи время. Делает ли минимальная домашняя победа «Браги» фаворитом именно эту команду? На мой взгляд, нет. По той простой причине не делает, что «Фрайбург» очень успешен, в первую очередь, в домашних матчах. Предположу, что немцы одержат победу и решат все свои вопросы в основное время игры.

«Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»

А вот в этом случае я, к моему глубокому сожалению, ошибся. Я считал, что «Астон Вилла» – фаворит сугубо английского противостояния в полуфинале ЛЕ, и что бирмингемцы не проиграют в Ноттингеме. В принципе, подопечные «Мистера Лига Европы» наверняка бы не проиграли, если бы судья не назначил в их ворота весьма странный пенальти. С другой стороны, кто виноват «АВ» в том, что она не смогла ответить сопернику хотя бы чем-то подобным. Однако, в то же время, я продолжаю считать именно «вилланов» главными фаворитами не только полуфинала, но и гипотетического финала ЛЕ. Сенсации, безусловно, случаются, и сенсации весьма часто воспринимаются более эмоционально, и даже более закономерно, нежели закономерности, но в этот раз, на мой взгляд, восторжествует закономерность. «Астон Вилла» ради ответной игры с «лесниками» в рамках АПЛ «забила» на домашний матч против «Тоттенхэма». К тому же, у бирмингемцев есть в запасе «лишний», по сравнению с «НФ», день для подготовки к ответному полуфиналу. В общем, я склоняюсь к реваншу «Астон Виллы» и ее выходу в финал ЛЕ.

Лига конференций

1/2 финала

Ответные матчи

7.05. 2026

«Кристал Пэлас» – «Шахтер»

Ну, в данном случае мы с вами были правы лишь в том, что обе команды не удержали свои ворота на замке. «Шахтер» хорошо подготовился к игре против «Кристал Пэлас», но хотя бы ничьи в первом матче добыть не смог. В определенной степени карты «горнякам» спутал очень быстрый гол. Но, справедливости ради, нужно отметить, что команде Арды Турана в целом было крайне сложно играть против «вертикального» и атлетичного футбола команды Оливера Гласнера. Целиком заслуженной и закономерной оказалась победа в первой игре лондонцев. Чего уж там… Если бы дончане уступили хотя бы в один мяч, шанс в ответном поединке у них был бы весьма неплохой. А так – шанс у «Шахтера» минимальный, при всем моем уважении. Тем не менее, я считаю, что в Лондоне дончане не проиграют. Ставка «обе забьют» - тоже в данном случае весьма уместна.

«Страсбур» – «Райо Вальекано»

На то он и самый нерейтинговый из всех трех турнир, дабы в нем имели шансы коллективы из не самых рейтинговых национальных чемпионатов. Как та же УПЛ. Тем не менее, кроме представителя УПЛ, в полуфиналах оказались сразу три коллектива из топ-пятерки. Отнюдь не самые яркие коллективы, но поди скажи, что они несправедливо добрались до столь высокой стадии розыгрыша. Признаться, что середняк чемпионата Франции, что середняк чемпионата Испании в данном случае – одного поля ягода. Оппоненты равны, и финалиста в лобном противостоянии определят за счет невидимых для постороннего глаза мелочей. Мой фаворит в ответной встрече – «Страсбур». Считаю, что французская команда одержит победу и выйдет в финал.

