Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины

По информации известного комментатора и журналиста Виктора Вацко, игроки сборной Украины выступили за назначение Андреа Мальдеры главным тренером команды.

Сообщается, что лидеры сборной донесли эту мысль до президента УАФ Андрея Шевченко, у которого было несколько вариантов, но игроки выступили за Мальдеру.

Многие из опытных футболистов помнят, как специалист работал в штабе Андрея Шевченко и отметился не только глубоким пониманием игры, но и хорошими человеческими качествами.

Мнение игроков повлияло на решение Шевченко.