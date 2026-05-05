Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Вацко рассказал, что игроки выступили за назначение
По информации известного комментатора и журналиста Виктора Вацко, игроки сборной Украины выступили за назначение Андреа Мальдеры главным тренером команды.
Сообщается, что лидеры сборной донесли эту мысль до президента УАФ Андрея Шевченко, у которого было несколько вариантов, но игроки выступили за Мальдеру.
Многие из опытных футболистов помнят, как специалист работал в штабе Андрея Шевченко и отметился не только глубоким пониманием игры, но и хорошими человеческими качествами.
Мнение игроков повлияло на решение Шевченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стало известно, как принималось решение о следующем бое Энтони Джошуа
Артем высказался о черкасском ЛНЗ