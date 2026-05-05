  Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
05 мая 2026, 15:50 | Обновлено 05 мая 2026, 15:56
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины

Вацко рассказал, что игроки выступили за назначение

Getty Images/Global Images Ukraine

По информации известного комментатора и журналиста Виктора Вацко, игроки сборной Украины выступили за назначение Андреа Мальдеры главным тренером команды.

Сообщается, что лидеры сборной донесли эту мысль до президента УАФ Андрея Шевченко, у которого было несколько вариантов, но игроки выступили за Мальдеру.

Многие из опытных футболистов помнят, как специалист работал в штабе Андрея Шевченко и отметился не только глубоким пониманием игры, но и хорошими человеческими качествами.

Мнение игроков повлияло на решение Шевченко.

Андреа Мальдера Виктор Вацко сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Виктор Вацко
Бездарные футболисты повлияли на назначение бездарного тренера, для них главное человеческие качества, чтобы ни дай бог не наругал и не перестал в сборную вызывать, не сборная а сборище. Нашей сборной нужен тренер без муси-пуси с этими слащавыми пижонами, чтобы и по голове мог настучать, иначе результата не будет.
якщо коротко, то тут і Шевченко не винен, то все футболісти самі)))
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
