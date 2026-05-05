Атлетико возмущен перед матчем с Арсеналом. Клуб обратился в УЕФА

Игроки мадридского «Атлетико» столкнулись с «теплым» приемом со стороны лондонских болельщиков накануне ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Арсенала».

В ночь перед матчем фанаты запустили две серии пиротехники под окнами отеля, где остановилась мадридская команда.

Болельщики громкими взрывами пытались помешать сну «матрасников». Таким образом они хотели вывести соперника из равновесия перед матчем.

«Атлетико» не проигнорировал наглое поведение поклонников «Арсенала» и обратился в УЕФА по поводу данного инцидента.

Матч между «Арсеналом» и «Атлетико» состоится 5 мая в 22:00. Первый поединок завершился вничью (1:1).