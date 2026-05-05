  4. Суеверия Симеоне. Атлетико сменил отель в Лондоне после неудач в ЛЧ
05 мая 2026, 10:57 | Обновлено 05 мая 2026, 11:02
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Мадридский «Атлетико» выбрал другой отель для проживания в Лондоне после двух неудачных матчей в сезоне Лиги чемпионов 2025/26.

Накануне ответного матча с «Арсеналом» в 1/2 финала турнира «матрасники» заселились в новый отель, что породило теории заговора среди болельщиков.

В этом сезоне подопечные Диего Симеоне дважды играли в Лондоне и дважды потерпели неудачу: в октябре 2025 года проиграли «Арсеналу» на групповом этапе (0:4), а в марте уступили «Тоттенхэму» в 1/8 финала, но все же прошли дальше.

В кулуарах «Атлетико» появилась версия, что тренер Симеоне отказался останавливаться в тех же отелях, после пребывания в которых «Атлетико» дважды проигрывал в Лондоне. Поэтому мадридцы выбрали другое место проживания в столице Англии.

На пресс-конференции Диего не обошел стороной тему отеля и моментально развеял теории относительно этого решения.

«Сейчас мы в лучшем состоянии, чем в октябре. Смена отеля? Мы просто нашли более дешевый вариант», – сказал Симеоне.

Первый матч между командами в Мадриде завершился вничью (1:1). Вторая встреча состоится 5 мая на «Эмирейтс Стедиум», начало – в 22:00.

Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Диего Симеоне Лига чемпионов Арсенал - Атлетико
Андрей Витренко Источник: Mundo Deportivo
