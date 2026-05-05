Букмекеры выбрали первого финалиста Лиги чемпионов 2025/26

Во вторник, 5 мая 2026 года, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между лондонским «Арсеналом» и мадридским «Атлетико».

В день матча букмекеры обновили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на выход «Арсенала» в финал Лиги чемпионов после ничьей 1:1 в первом матче составляет 1,32. На успех «Атлетико» дают коэффициент 3,50.

Поединок состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.