Англия05 мая 2026, 12:24 | Обновлено 05 мая 2026, 12:47
71
0
Ноттингем Форест не проигрывает в 10 матчах подряд. Когда такое было?
В этот раз подопечные Витора Перейры победили на выезде «Челси»
05 мая 2026, 12:24 | Обновлено 05 мая 2026, 12:47
71
0
«Ноттингем Форест» продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей.
На этот раз подопечные Витора Перейры обыграли на выезде «Челси» со счетом 3:1 в матче 35-го тура АПЛ.
В последний раз «Ноттингем Форест» имел такую длительную беспроигрышную серию еще в январе 2016 года.
Беспроигрышная серия «Ноттингем Форест»:
- АПЛ, «Челси» – «Ноттингем Форест» – 1:3
- Лига Европы, «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла» – 1:0
- АПЛ, «Сандерленд» – «Ноттингем Форест» – 0:5
- АПЛ, «Ноттингем Форест» – «Бернли» – 4:1
- Лига Европы, «Ноттингем Форест» – «Порту» – 1:0
- АПЛ, «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла» – 1:1
- Лига Европы, «Порту» – «Ноттингем Форест» – 1:1
- АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» – «Ноттингем Форест» – 0:3
- Лига Европы, «Мидтьюлланд» – «Ноттингем Форест» – 1:2
- АПЛ, «Ноттингем Форест» – «Фулхэм» – 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 мая 2026, 08:28 7
Александр Шевченко предлагал Маркевича
Футбол | 05 мая 2026, 09:52 0
Артем в восторге от форварда «Динамо»
Футбол | 04.05.2026, 12:10
Футбол | 04.05.2026, 11:30
Футбол | 05.05.2026, 08:11
Комментарии 0
Популярные новости
03.05.2026, 08:37
04.05.2026, 08:02 1
04.05.2026, 06:12 5
04.05.2026, 08:12 17
03.05.2026, 11:12 23
Снукер
03.05.2026, 21:20 5
04.05.2026, 23:59 19