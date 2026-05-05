05 мая 2026, 12:24 | Обновлено 05 мая 2026, 12:47
Ноттингем Форест не проигрывает в 10 матчах подряд. Когда такое было?

В этот раз подопечные Витора Перейры победили на выезде «Челси»

«Ноттингем Форест» продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 10 матчей.

На этот раз подопечные Витора Перейры обыграли на выезде «Челси» со счетом 3:1 в матче 35-го тура АПЛ.

В последний раз «Ноттингем Форест» имел такую длительную беспроигрышную серию еще в январе 2016 года.

Беспроигрышная серия «Ноттингем Форест»:

  • АПЛ, «Челси» – «Ноттингем Форест» – 1:3
  • Лига Европы, «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла» – 1:0
  • АПЛ, «Сандерленд» – «Ноттингем Форест» – 0:5
  • АПЛ, «Ноттингем Форест» – «Бернли» – 4:1
  • Лига Европы, «Ноттингем Форест» – «Порту» – 1:0
  • АПЛ, «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла» – 1:1
  • Лига Европы, «Порту» – «Ноттингем Форест» – 1:1
  • АПЛ, «Тоттенхэм Хотспур» – «Ноттингем Форест» – 0:3
  • Лига Европы, «Мидтьюлланд» – «Ноттингем Форест» – 1:2
  • АПЛ, «Ноттингем Форест» – «Фулхэм» – 0:0
