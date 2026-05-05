Кипер Арсенала – лидер по количеству сухих матчей в Английской Премьер-лиге

Вратарь лондонского «Арсенала» и сборной Испании Давид Райя сыграл 46-й матч за клуб в Английской Премьер-лиге без пропущенных мячей.

Очередной «сухой» поединок испанец провел против «Фулхэма» в 35-м туре, где подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 3:0.

С момента дебюта 30-летнего футболиста за «канониров» ни один другой вратарь не имеет в своем активе такого количества матчей без пропущенных мячей в элитном дивизионе чемпионата Англии.

Ближайшим преследователем голкипера «Арсенала» является Джордан Пикфорд из «Эвертона», который отстает от лидера уже на десять матчей! Третье место в рейтинге занимают сразу три голкипера.

Вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей без пропущенных мячей в Английской Премьер-лиге:

(с момента дебюта Давида Райи за Арсенал)