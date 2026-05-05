Кипер Арсенала – лидер по количеству сухих матчей в Английской Премьер-лиге
Давид Райя провел 46 поединков в лиге без пропущенных мячей с момента дебюта за «канониров»
Вратарь лондонского «Арсенала» и сборной Испании Давид Райя сыграл 46-й матч за клуб в Английской Премьер-лиге без пропущенных мячей.
Очередной «сухой» поединок испанец провел против «Фулхэма» в 35-м туре, где подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 3:0.
С момента дебюта 30-летнего футболиста за «канониров» ни один другой вратарь не имеет в своем активе такого количества матчей без пропущенных мячей в элитном дивизионе чемпионата Англии.
Ближайшим преследователем голкипера «Арсенала» является Джордан Пикфорд из «Эвертона», который отстает от лидера уже на десять матчей! Третье место в рейтинге занимают сразу три голкипера.
Вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей без пропущенных мячей в Английской Премьер-лиге:
(с момента дебюта Давида Райи за Арсенал)
- 46 – Давид Райя (Арсенал)
- 36 – Джордан Пикфорд (Эвертон)
- 26 – Алиссон (Ливерпуль)
- 26 – Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)
- 26 – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
- 23 – Эдерсон (Манчестер Сити)
- 23 – Роберт Санчес (Челси)
- 23 – Матц Селс (Ноттингем Форест)
- 23 – Бернд Лено (Фулхэм)
- 21 – Ник Поуп (Ньюкасл Юнайтед)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
