  Кипер Арсенала – лидер по количеству сухих матчей в Английской Премьер-лиге
05 мая 2026, 12:57
Кипер Арсенала – лидер по количеству сухих матчей в Английской Премьер-лиге

Давид Райя провел 46 поединков в лиге без пропущенных мячей с момента дебюта за «канониров»

Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Райя

Вратарь лондонского «Арсенала» и сборной Испании Давид Райя сыграл 46-й матч за клуб в Английской Премьер-лиге без пропущенных мячей.

Очередной «сухой» поединок испанец провел против «Фулхэма» в 35-м туре, где подопечные Микеля Артеты одолели соперника со счетом 3:0.

С момента дебюта 30-летнего футболиста за «канониров» ни один другой вратарь не имеет в своем активе такого количества матчей без пропущенных мячей в элитном дивизионе чемпионата Англии.

Ближайшим преследователем голкипера «Арсенала» является Джордан Пикфорд из «Эвертона», который отстает от лидера уже на десять матчей! Третье место в рейтинге занимают сразу три голкипера.

Вратари с наибольшим количеством сыгранных матчей без пропущенных мячей в Английской Премьер-лиге:

(с момента дебюта Давида Райи за Арсенал)

  • 46 – Давид Райя (Арсенал)
  • 36 – Джордан Пикфорд (Эвертон)
  • 26 – Алиссон (Ливерпуль)
  • 26 – Дин Хендерсон (Кристал Пэлас)
  • 26 – Эмилиано Мартинес (Астон Вилла)
  • 23 – Эдерсон (Манчестер Сити)
  • 23 – Роберт Санчес (Челси)
  • 23 – Матц Селс (Ноттингем Форест)
  • 23 – Бернд Лено (Фулхэм)
  • 21 – Ник Поуп (Ньюкасл Юнайтед)
Николай Тытюк Источник: Transfermarketweb
