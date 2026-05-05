05 мая 2026, 12:12 | Обновлено 05 мая 2026, 12:14
Дьяволы следят. Ман Юнайтед нашел усиление на следующий сезон

Матеуш Фернандеш из «Вест Хэма» заинтересовал «манкунианцев»

Getty Images/Global Images Ukraine. Матеуш Фернандеш

21-летний полузащитник «Вест Хэма» Матеуш Фернандеш привлек внимание «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, «дьяволы» в течение сезона 2025/26 активно следили за игроком и рассматривали возможность трансфера.

Контракт Матеуша с «молотобойцами» рассчитан до лета 2030 года, однако полузащитник покинет команду в случае вылета «Вест Хэма» из Английской Премьер-лиги.

Этой ситуацией может воспользоваться «Манчестер Юнайтед», который будет ждать итогов сезона в Англии.

Фернандеш лишь летом 2025 года перешел в «Вест Хэм» из «Саутгемптона» за 44 миллиона евро. В составе лондонцев Матеуш уже провёл 35 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Андрей Витренко Источник: The Telegraph
