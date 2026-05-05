05 мая 2026, 11:27 | Обновлено 05 мая 2026, 11:51
ВИДЕО. Дуэль земляков: как матч в Латвии превратился в украинский праздник

В поединке между клубами «Гробиня» и «Даугавпилс» забивали только украинцы

ФК Даугавпилс. Артем Гаржа

2 мая украинские футболисты Артем Гаржа и Артем Холод стали авторами голов в матче 10-го тура чемпионата Латвии между клубами «Гробиня» и «Даугавпилс» (1:1).

Первым в матче отличился Гаржа, который воспользовался ошибками соперников и вывел «Даугавпилс» вперед.

Ответ от Холода последовал уже в компенсированное время: украинец оказался в нужном месте на добивании.

В ничейном матче также приняли участие и другие украинские футболисты: Иван Матюшенко провел 62 минуты за «Гробиню» и был заменён на Холода, а Даниэль Кивинда вышел на 75-й минуте за «Даугавпилс».

Еще один украинец и экс-игрок академии «Колоса» Хосе Рибейру провел весь матч на скамейке запасных «Даугавпилса».

Чемпионат Латвии. 10-й тур, 2 мая

«Гробиня» – «Даугавпилс» – 1:1

Голы: Холод, 90+3 – Гаржа, 51

Видео голов и обзор матча:

