ВИДЕО. Дуэль земляков: как матч в Латвии превратился в украинский праздник

2 мая украинские футболисты Артем Гаржа и Артем Холод стали авторами голов в матче 10-го тура чемпионата Латвии между клубами «Гробиня» и «Даугавпилс» (1:1).

Первым в матче отличился Гаржа, который воспользовался ошибками соперников и вывел «Даугавпилс» вперед.

Ответ от Холода последовал уже в компенсированное время: украинец оказался в нужном месте на добивании.

В ничейном матче также приняли участие и другие украинские футболисты: Иван Матюшенко провел 62 минуты за «Гробиню» и был заменён на Холода, а Даниэль Кивинда вышел на 75-й минуте за «Даугавпилс».

Еще один украинец и экс-игрок академии «Колоса» Хосе Рибейру провел весь матч на скамейке запасных «Даугавпилса».

Чемпионат Латвии. 10-й тур, 2 мая

«Гробиня» – «Даугавпилс» – 1:1

Голы: Холод, 90+3 – Гаржа, 51

