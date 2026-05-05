05 мая 2026, 10:34 | Обновлено 05 мая 2026, 10:36
Тренер Реала защитил Мбаппе от критиков: «Не могу это комментировать»

Альваро Арбелоа объяснил отсутствие Килиана

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Альваро Арбелоа

Тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа встал на защиту звездного подопечного Килиана Мбаппе, которого болельщики раскритиковали за безразличие.

Поклонники «сливочных» подозревают Килиана во лжи ради собственной выгоды. Французский нападающий загадочно получил травму и покинул расположение клуба.

Накануне матча с «Эспаньолом» форвард был замечен на свидании со своей возлюбленной Эстер Эспосито на территории Италии, что вызвало серьезное недовольство у фанатов.

Чтобы прояснить ситуацию, Альваро сообщил болельщикам о реальности повреждения Килиана. Также тренер подчеркнул, что нападающий имеет возможность проводить свободное время где угодно по собственному желанию.

«Поездка Мбаппе? Всё планирование по травмированным игрокам контролируется и координируется медицинской службой мадридского «Реала», которая решает, когда им нужно приезжать в Вальдебебас, а когда нет. Каждый игрок в своё свободное время делает то, что считает нужным, и я не могу это комментировать», — сказал Альваро.

Андрей Витренко Источник: ФК Реал Мадрид
