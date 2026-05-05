Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины
Донецкий клуб уже оформил переход Бруниньо, будут приобретены как минимум три футболиста
Донецкий «Шахтер» планирует активную работу на трансферном рынке после завершения нынешнего сезона для успешного выступления в Лиге чемпионов 2026/27.
«Горняки» уже оформили переход талантливого вингера Бруниньо из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» и планируют подписать еще трех игроков. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко:
«Они стремятся создать команду, существенно превосходящую уровень Украинской Премьер-лиги. Команду, которая должна бросать вызов в еврокубках – в Лиге чемпионов. Ринат Ахметов готов инвестировать в новых игроков.
«Шахтер» уже имеет правого защитника, который летом придет на замену Ефиму Конопле (украинец уйдет свободным агентом – прим). Также, кроме уже объявленного 17-летнего вингера Бруниньо, будут еще минимум два дорогих трансфера.
Более того, «Шахтер» не намерен никого продавать летом! Это решение Рината Ахметова. Я так понимаю, что никто из ключевых игроков не будет продан.
Они очень хотят попасть в основной этап Лиги чемпионов и зайти туда максимально сильной командой. То есть костяк будет сохранен и усилен хорошими, дорогими трансферами», – подытожил журналист.
