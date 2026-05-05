Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины

Донецкий «Шахтер» планирует активную работу на трансферном рынке после завершения нынешнего сезона для успешного выступления в Лиге чемпионов 2026/27.

«Горняки» уже оформили переход талантливого вингера Бруниньо из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» и планируют подписать еще трех игроков. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко:

«Они стремятся создать команду, существенно превосходящую уровень Украинской Премьер-лиги. Команду, которая должна бросать вызов в еврокубках – в Лиге чемпионов. Ринат Ахметов готов инвестировать в новых игроков.

«Шахтер» уже имеет правого защитника, который летом придет на замену Ефиму Конопле (украинец уйдет свободным агентом – прим). Также, кроме уже объявленного 17-летнего вингера Бруниньо, будут еще минимум два дорогих трансфера.

Более того, «Шахтер» не намерен никого продавать летом! Это решение Рината Ахметова. Я так понимаю, что никто из ключевых игроков не будет продан.

Они очень хотят попасть в основной этап Лиги чемпионов и зайти туда максимально сильной командой. То есть костяк будет сохранен и усилен хорошими, дорогими трансферами», – подытожил журналист.