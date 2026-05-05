  4. Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины
05 мая 2026, 13:57
Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины

Донецкий клуб уже оформил переход Бруниньо, будут приобретены как минимум три футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» планирует активную работу на трансферном рынке после завершения нынешнего сезона для успешного выступления в Лиге чемпионов 2026/27.

«Горняки» уже оформили переход талантливого вингера Бруниньо из бразильского «Атлетико Паранаэнсе» и планируют подписать еще трех игроков. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко:

«Они стремятся создать команду, существенно превосходящую уровень Украинской Премьер-лиги. Команду, которая должна бросать вызов в еврокубках – в Лиге чемпионов. Ринат Ахметов готов инвестировать в новых игроков.

«Шахтер» уже имеет правого защитника, который летом придет на замену Ефиму Конопле (украинец уйдет свободным агентом – прим). Также, кроме уже объявленного 17-летнего вингера Бруниньо, будут еще минимум два дорогих трансфера.

Более того, «Шахтер» не намерен никого продавать летом! Это решение Рината Ахметова. Я так понимаю, что никто из ключевых игроков не будет продан.

Они очень хотят попасть в основной этап Лиги чемпионов и зайти туда максимально сильной командой. То есть костяк будет сохранен и усилен хорошими, дорогими трансферами», – подытожил журналист.

Николай Тытюк Источник: Виктор Вацко
Мы в фанатском подвале Динамо Киев мягко говоря недовольны происходящим. У наглости Шахтёра, похоже, действительно нет предела: игроков покупают за большие деньги, и те едут в Украину, базы и стадионы собираются покупать. А мы тут, в своей фанатской семье Динамо Киев, уже даже не мечтаем о трансферах. Понимаем что у Михалычей, ответ один, денег нет но вы держитесь... Нам бы что попроще: обогреватель в подвал, а то холод минус 16, хлеб хотя бы два раза в неделю привозили, да колбасу. Ну и чая нормального хотелось бы… потому что этот чай «три слона» с тремя звёздами уже порядком надоел🤦
Значить чекаємо підвищення цін на світло
Защита будет!?
оййой, хочуть і  далі  нас динамівців опускати нижче плінтуса
сподіваюсь, що Буткевич, Матківський та Носов не будуть брати приклад з лондонського ухилянта 
Переезжайте в трущобы Рио и там играйте в чемпе штата. Все равно все это браузильское стадо даже на 15% натурализовать вам не удастся. А команды украинской лиги - ПРИ НОРМАЛЬНОМ СУДЕЙСТВЕ - смогут в итоге противостоять этому нашествию в когда то бывшим украинским клуб. 
