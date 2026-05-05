Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом

Бывший игрок киевского Динамо Артем Милевский лаконично обратился к бывшему тренеру «бело-синих» Олегу Блохину. Видео разговора опубликовано на странице ФК IGNIS.

«Владимирович, люблю вас», – лаконично сказал Артем по видеосвязи. Олег Блохин с улыбкой ответил: «Привет!». Куратором видеосвязи выступил Александр Алиев, кратко прибавивший: «кентяра...».

В ноябре 2012 Олег Блохин перевел Артема Милевского в дубль киевского Динамо. В сентябре 2013 года форвард покинул бело-синих после завершения контракта.