Украина. Премьер лига05 мая 2026, 07:56 |
У клуба УПЛ есть финансовые проблемы: «Дыма без огня не бывает»
Василий Баранов подтвердил финансовые проблемы «Кудровки»
Бывший главный тренер ФК Кудровка Василий Баранов отреагировал на слухи о большой финансовой задолженности в клубе. Специалист подтвердил слухи, использовав легендарное высказывание
– Есть слухи о большой финансовой задолженности в клубе. Что можете сказать по этому поводу?
– Дыма без огня не бывает, – сказал Баранов.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Кудровка занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 22 турнирных балла после 26 сыгранных матчей.
