У клуба УПЛ есть финансовые проблемы: «Дыма без огня не бывает»

Бывший главный тренер ФК Кудровка Василий Баранов отреагировал на слухи о большой финансовой задолженности в клубе. Специалист подтвердил слухи, использовав легендарное высказывание

– Есть слухи о большой финансовой задолженности в клубе. Что можете сказать по этому поводу?

– Дыма без огня не бывает, – сказал Баранов.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Кудровка занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 22 турнирных балла после 26 сыгранных матчей.