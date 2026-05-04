Клуб УПЛ остался без тренера: «Меня уволили, но мне не стыдно...»
Василий Баранов покинул ФК «Кудровка»
Украинский специалист Василий Баранов эксклюзивно для Sport.ua подтвердил уход из расположения ФК Кудровка и рассказал о дальнейших тренерских планах.
– Василий Анатольевич, новость о вашем увольнении соответствует действительности?
– Да, соответствует. Вы уже не первый, кто это спрашивает.
– В чем причина такого решения руководства? Или вы сами ушли с должности?
– Нет, я не сам. Меня уволили.
– Остались ли у вас обиды на клуб?
– Обиды? Слушайте, сейчас можно говорить все, что угодно, но на этот день я благодарен футбольному клубу «Кудровка» за шанс, который они мне дали. Я работал с удовольствием. Мне не стыдно покидать команду, выведя ее в УПЛ. Я уверен, что мы остались бы в УПЛ, но руководство приняло такое решение...
– Есть слухи о большой финансовой задолженности в клубе. Что можете сказать по этому поводу?
– Дыма без огня не бывает.
– Какие ваши дальнейшие планы? Планируете заниматься тренерской деятельностью?
– Я буду рассматривать любые предложения по продолжению тренерской карьеры. Я хочу и могу работать. Мне понравилось. Я думаю, что игра, которую показывала Кудровка, это большая заслуга тренерского штаба и игроков, которые до определенного момента выполняли наставления. Случилось как случилось. Мне не стыдно за игру команды, – подытожил Баранов.
