Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб УПЛ остался без тренера: «Меня уволили, но мне не стыдно...»
Украина. Премьер лига
04 мая 2026, 14:59 | Обновлено 04 мая 2026, 15:22
1766
0

Клуб УПЛ остался без тренера: «Меня уволили, но мне не стыдно...»

Василий Баранов покинул ФК «Кудровка»

04 мая 2026, 14:59 | Обновлено 04 мая 2026, 15:22
1766
0
Клуб УПЛ остался без тренера: «Меня уволили, но мне не стыдно...»
ФК Кудровка. Василий Баранов

Украинский специалист Василий Баранов эксклюзивно для Sport.ua подтвердил уход из расположения ФК Кудровка и рассказал о дальнейших тренерских планах.

– Василий Анатольевич, новость о вашем увольнении соответствует действительности?

– Да, соответствует. Вы уже не первый, кто это спрашивает.

– В чем причина такого решения руководства? Или вы сами ушли с должности?

– Нет, я не сам. Меня уволили.

– Остались ли у вас обиды на клуб?

– Обиды? Слушайте, сейчас можно говорить все, что угодно, но на этот день я благодарен футбольному клубу «Кудровка» за шанс, который они мне дали. Я работал с удовольствием. Мне не стыдно покидать команду, выведя ее в УПЛ. Я уверен, что мы остались бы в УПЛ, но руководство приняло такое решение...

– Есть слухи о большой финансовой задолженности в клубе. Что можете сказать по этому поводу?

– Дыма без огня не бывает.

– Какие ваши дальнейшие планы? Планируете заниматься тренерской деятельностью?

– Я буду рассматривать любые предложения по продолжению тренерской карьеры. Я хочу и могу работать. Мне понравилось. Я думаю, что игра, которую показывала Кудровка, это большая заслуга тренерского штаба и игроков, которые до определенного момента выполняли наставления. Случилось как случилось. Мне не стыдно за игру команды, – подытожил Баранов.

По теме:
Александр РЯБОКОНЬ: «К счастью, все же смогли вырвать победу»
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Баранов покинул пост тренера Кудровки
Рух – Заря. Текстовая трансляция матча
Василий Баранов эксклюзив Кудровка Украинская Премьер-лига отставка чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Снукер | 04 мая 2026, 06:47 8
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ

У Ицзе лидирует в титульном матче с Шоном Мерфи со счетом 10:7

Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Футбол | 03 мая 2026, 21:20 6
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер

Авторитетный специалист считает, что матч грандов должен был завершиться вничью

Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Футбол | 04.05.2026, 07:35
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Названы два игрока, которых не хватало Динамо во время матча с Шахтером
Футбол | 04.05.2026, 14:27
Названы два игрока, которых не хватало Динамо во время матча с Шахтером
Названы два игрока, которых не хватало Динамо во время матча с Шахтером
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Футбол | 04.05.2026, 10:05
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
03.05.2026, 06:32 1
Футбол
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
04.05.2026, 06:12 5
Бокс
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
02.05.2026, 12:40 4
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
03.05.2026, 07:52 3
Футбол
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 140
Теннис
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
02.05.2026, 16:37 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
02.05.2026, 10:30 12
Хоккей
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем