Клуб УПЛ остался без тренера: «Меня уволили, но мне не стыдно...»

Украинский специалист Василий Баранов эксклюзивно для Sport.ua подтвердил уход из расположения ФК Кудровка и рассказал о дальнейших тренерских планах.

– Василий Анатольевич, новость о вашем увольнении соответствует действительности?

– Да, соответствует. Вы уже не первый, кто это спрашивает.

– В чем причина такого решения руководства? Или вы сами ушли с должности?

– Нет, я не сам. Меня уволили.

– Остались ли у вас обиды на клуб?

– Обиды? Слушайте, сейчас можно говорить все, что угодно, но на этот день я благодарен футбольному клубу «Кудровка» за шанс, который они мне дали. Я работал с удовольствием. Мне не стыдно покидать команду, выведя ее в УПЛ. Я уверен, что мы остались бы в УПЛ, но руководство приняло такое решение...

– Есть слухи о большой финансовой задолженности в клубе. Что можете сказать по этому поводу?

– Дыма без огня не бывает.

– Какие ваши дальнейшие планы? Планируете заниматься тренерской деятельностью?

– Я буду рассматривать любые предложения по продолжению тренерской карьеры. Я хочу и могу работать. Мне понравилось. Я думаю, что игра, которую показывала Кудровка, это большая заслуга тренерского штаба и игроков, которые до определенного момента выполняли наставления. Случилось как случилось. Мне не стыдно за игру команды, – подытожил Баранов.