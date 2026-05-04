Руководство клуба УПЛ решило попрощаться с тренером
Василий Баранов покинет «Кудровку»
Руководство «Кудровки» приняло решение попрощаться с главным тренером команды Василием Барановым. Об том сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 53-летний специалист покинет клуб Украинской Премьер-лиги. Вместе с ним, как ожидается, уйдет и весь тренерский штаб.
Для «Кудровки» сезон 2025/26 стал дебютным в Украинской Премьер-лиги. Команда после 26 сыгранных матчей располагается на 13-м месте таблицы с 22 очками.
Ранее защитник «Кудровки» рассказал о своем голе в ворота «Оболони».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Федорчук акцентировал внимание на отсутствии Владимира Бражко и Назара Волошина
Президент киевлян вспомнил, как продавал Миколенко