Защитник Кудровки рассказал о своем голе в ворота Оболони

Защитник «Кудровки» Богдан Векляк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло ему сравнять счет в поединке 26 тура УПЛ с «Оболонью» – 1:1.

«Когда я выходил на замену, то наш главный тренер Василий Баранов, прежде всего, настраивал, чтобы активно действовать при розыгрыше стандартных положений. В компенсированное время я уже действовал на позиции второго нападающего, потому что большими силами побежали вперед. Эта агрессивность помогла добиться перелома и спастись от поражения, а забитый мяч я записал в свой актив.

Конечно, довольны добытым очком, ведь ведем упорную борьбу за сохранение «прописки» в УПЛ. Возможно, и удача была на нашей стороне, в отличие от нескольких предыдущих матчей, в которых мы пропускали на последних минутах».

Пока «Кудровка» набрала 22 очка и занимает в чемпионате 13 место.