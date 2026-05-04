Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Кудровки рассказал о своем голе в ворота Оболони
Украина. Премьер лига
04 мая 2026, 12:46 | Обновлено 04 мая 2026, 12:53
93
0

Защитник Кудровки рассказал о своем голе в ворота Оболони

В компенсированное время «Оболонь» упустила победу из-за гола Богдана Векляка

04 мая 2026, 12:46 | Обновлено 04 мая 2026, 12:53
93
0
Защитник Кудровки рассказал о своем голе в ворота Оболони
ФК Кудровка

Защитник «Кудровки» Богдан Векляк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло ему сравнять счет в поединке 26 тура УПЛ с «Оболонью» – 1:1.

«Когда я выходил на замену, то наш главный тренер Василий Баранов, прежде всего, настраивал, чтобы активно действовать при розыгрыше стандартных положений. В компенсированное время я уже действовал на позиции второго нападающего, потому что большими силами побежали вперед. Эта агрессивность помогла добиться перелома и спастись от поражения, а забитый мяч я записал в свой актив.

Конечно, довольны добытым очком, ведь ведем упорную борьбу за сохранение «прописки» в УПЛ. Возможно, и удача была на нашей стороне, в отличие от нескольких предыдущих матчей, в которых мы пропускали на последних минутах».

Пока «Кудровка» набрала 22 очка и занимает в чемпионате 13 место.

По теме:
ФОТО. Украинская футбольная журналистка показала свою красоту
Стали известны лучшие тренер и футболист Украинской Премьер-лиги в апреле
Ураган и Сокол определили последнего полуфиналиста чемпионата Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Богдан Векляк Оболонь Киев Кудровка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
Футбол | 04 мая 2026, 08:47 21
Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо

Форвард киевского клуба остался недоволен работой судей на последних минутах матча

Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Футбол | 04 мая 2026, 08:02 1
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации

Михаил решил не делать никаких заявлений

Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Футбол | 03.05.2026, 21:20
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Эксперт назвал роковую ошибку, которую совершило Динамо против Шахтера
Футбол | 04.05.2026, 11:41
Эксперт назвал роковую ошибку, которую совершило Динамо против Шахтера
Эксперт назвал роковую ошибку, которую совершило Динамо против Шахтера
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Футбол | 03.05.2026, 13:11
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 4
Бокс
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
03.05.2026, 08:36 7
Футбол
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
02.05.2026, 16:57 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
02.05.2026, 23:16 24
Хоккей
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
02.05.2026, 16:37 6
Футбол
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 67
Футбол
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
03.05.2026, 06:32 1
Футбол
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем