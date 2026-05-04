Пеп Гвардиола назвал лучшего игрока в мире на данный момент
Испанец выделил Майкла Олисе из «Баварии»
Испанский коуч «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал французского вингера «Баварии» Майкла Олисе лучшим игроком в мире:
– Сейчас есть много топ-игроков, таких как Райан Шерки, Дембеле, Кварацхелия, Луис Диас. Но для меня лучший – Майкл Олисе. Его выступления в каждом матче, его статистика… он очень универсальный игрок, очень техничный, очень талантливый, ещё молодой и уже в расцвете сил».
– Кроме Олисе, ни одного игрока из «Реала»?
– У «Реала» есть хорошие игроки, такие как Винисиус и Мбаппе, но на данный момент я не видел от них стабильных выступлений на высшем уровне».
– А как насчет Ламина Ямаля?
– Он очень хорош, очень талантлив, но после матча с «Интером» я не видел от него ярких выступлений
В текущем сезоне на счету Майкла Олисе 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 21 забитым мячом и 30 ассистами.
Ранее Гвардиола рассказал, почему не посмотрел матч «ПСЖ» и «Баварии».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил решил не делать никаких заявлений
Дани Алвес посетил религиозное собрание