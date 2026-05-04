04 мая 2026, 23:15 | Обновлено 04 мая 2026, 23:16
Пеп Гвардиола назвал лучшего игрока в мире на данный момент

Испанец выделил Майкла Олисе из «Баварии»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Испанский коуч «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал французского вингера «Баварии» Майкла Олисе лучшим игроком в мире:

– Сейчас есть много топ-игроков, таких как Райан Шерки, Дембеле, Кварацхелия, Луис Диас. Но для меня лучший – Майкл Олисе. Его выступления в каждом матче, его статистика… он очень универсальный игрок, очень техничный, очень талантливый, ещё молодой и уже в расцвете сил».

– Кроме Олисе, ни одного игрока из «Реала»?

– У «Реала» есть хорошие игроки, такие как Винисиус и Мбаппе, но на данный момент я не видел от них стабильных выступлений на высшем уровне».

– А как насчет Ламина Ямаля?

– Он очень хорош, очень талантлив, но после матча с «Интером» я не видел от него ярких выступлений

В текущем сезоне на счету Майкла Олисе 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 21 забитым мячом и 30 ассистами.

Ранее Гвардиола рассказал, почему не посмотрел матч «ПСЖ» и «Баварии».

