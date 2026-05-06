Игорь Костюк высказал претензии к игроку Динамо

Журналист Владимир Зверов рассказал об эпизоде из матча между «Динамо» и «Шахтером», в ходе которого между тренером и игроком произошел разговор.

По его словам, главный тренер Игорь Костюк во время игры сделал замечание вингеру Богдану Редушко из-за нескольких ошибок в работе с мячом в начале встречи.

Костюк подчеркнул, что в матче против такого соперника, как «Шахтер», нужно действовать значительно внимательнее и точнее, ведь соперник почти не оставляет времени и пространства для ошибок.

Ранее главный тренер «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы после поражения от «Шахтера» (1:2).