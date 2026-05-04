Англия04 мая 2026, 22:39 | Обновлено 04 мая 2026, 23:07
Соглашение достигнуто. Брайтон определился с тренером
Клуб достиг соглашения по продлению контракта с Фабианом Хюрцелером
«Брайтон» и немецкий специалист Фабиан Хюрцелер достигли соглашения по продлению контракта Об этом сообщает Sky Sport.
По информации источника, стороны согласовали долгосрочный контракт. Действующее соглашение истекает летом 2027 года.
Немецким коучем интересовался «Байер», но он счастлив в Английской Премьер-лиге.
«Брайтон» занимает восьмое место турнирной таблицы чемпионата Англии, в активе «чаек» 50 набранных пунктов. Отставание от зоны еврокубков составляет один балл.
Ранее сообщалось о том, что Нойер может перебраться в «Брайтон».
