Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соглашение достигнуто. Брайтон определился с тренером
Англия
04 мая 2026, 22:39 | Обновлено 04 мая 2026, 23:07
256
0

Соглашение достигнуто. Брайтон определился с тренером

Клуб достиг соглашения по продлению контракта с Фабианом Хюрцелером

04 мая 2026, 22:39 | Обновлено 04 мая 2026, 23:07
256
0
Соглашение достигнуто. Брайтон определился с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Хюрцелер

«Брайтон» и немецкий специалист Фабиан Хюрцелер достигли соглашения по продлению контракта Об этом сообщает Sky Sport.

По информации источника, стороны согласовали долгосрочный контракт. Действующее соглашение истекает летом 2027 года.

Немецким коучем интересовался «Байер», но он счастлив в Английской Премьер-лиге.

«Брайтон» занимает восьмое место турнирной таблицы чемпионата Англии, в активе «чаек» 50 набранных пунктов. Отставание от зоны еврокубков составляет один балл.

Ранее сообщалось о том, что Нойер может перебраться в «Брайтон».

По теме:
ВИДЕО. Удар в девятку. Доку забил для Ман Сити гол ирискам в раздевалку
Челси впервые с 1993 года проиграл шесть матчей подряд в АПЛ
Эвертон – Манчестер Сити. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фабиан Хюрцелер Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта
Даниил Кирияка Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На зависть Бутко. Бекхэму подарили 6 куриц на день рождения
Футбол | 04 мая 2026, 20:33 0
На зависть Бутко. Бекхэму подарили 6 куриц на день рождения
На зависть Бутко. Бекхэму подарили 6 куриц на день рождения

Дэвид Бекхэм счастлив подарку

Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Футбол | 04 мая 2026, 08:02 1
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации

Михаил решил не делать никаких заявлений

Источник: звездный игрок сборной Украины устал от футбола
Футбол | 04.05.2026, 14:45
Источник: звездный игрок сборной Украины устал от футбола
Источник: звездный игрок сборной Украины устал от футбола
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Футбол | 03.05.2026, 21:20
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Футбол | 04.05.2026, 08:12
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
03.05.2026, 06:55 25
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
03.05.2026, 07:52 3
Футбол
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
04.05.2026, 06:12 5
Бокс
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 140
Теннис
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
02.05.2026, 16:00 74
Футбол
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
02.05.2026, 16:57 1
Бокс
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
03.05.2026, 11:12 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем