Соглашение достигнуто. Брайтон определился с тренером

«Брайтон» и немецкий специалист Фабиан Хюрцелер достигли соглашения по продлению контракта Об этом сообщает Sky Sport.

По информации источника, стороны согласовали долгосрочный контракт. Действующее соглашение истекает летом 2027 года.

Немецким коучем интересовался «Байер», но он счастлив в Английской Премьер-лиге.

«Брайтон» занимает восьмое место турнирной таблицы чемпионата Англии, в активе «чаек» 50 набранных пунктов. Отставание от зоны еврокубков составляет один балл.

Ранее сообщалось о том, что Нойер может перебраться в «Брайтон».