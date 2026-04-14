  4. Нойер может сенсационно перебраться в АПЛ. Это запрос тренера
14 апреля 2026, 19:23
Нойер может сенсационно перебраться в АПЛ. Это запрос тренера

Немец может продолжить карьеру в составе «Брайтона»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Немецкий голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может продолжить карьеру в составе «Брайтона». Об этом сообщает team Talk.

По информации источника, 40-летний футболист опал на радары клуб Английской Премьер-лиги. Его подписание это запрос тренера «чаек» Мартина Хюрцеллера.

В текущем сезоне на счету Мануэля Нойера 32 матча н клубном уровне во всех турнирах, 11 из которых стали сухими. Пропустить же немец успел 30 мячей.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» определились со стартовым вратарем на матч против «Баварии».

Брайтон Бавария Мануэль Нойер трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: TeamTalk
