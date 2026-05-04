В Саудовской Аравии – яркий матч с 6 голами. Лидирует команда Роналду
Вечером 4 мая состоялись матчи 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В этот игровой день был сыгран яркий поединок с 6 голами. Команда Аль-Фейха переиграла Аль-Рияд со счетом 4:2
Лидирует Аль-Наср, за который играет знаменитый португалец Криштиану Роналду.
Звездный клуб Аль-Хиляль отстает от команды Аль-Наср на 5 очков, но имеет игру в запасе.
Топ-4: Аль-Наср (79 очков), Аль-Хиляль (74), Аль-Ахли (69), Аль-Кадисия (68). До конца осталось провести 3 тура.
Чемпионат Саудовской Аравии
31-й тур, 4 мая 2026
Аль-Фейха – Аль-Рияд – 4:2
Голы: Аль-Рашиди, 21, Сакала, 23, Бензия, 69, Ганвула, 90+1 – Барбе, 66, Силла, 90
Аль-Иттифак – Аль-Наджма – 0:0
Аль-Иттихад – Аль-Холуд – 0:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|31
|26
|1
|4
|82 - 24
|07.05.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма
|79
|2
|Аль-Хиляль
|30
|22
|8
|0
|79 - 25
|05.05.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Хиляль02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль
|74
|3
|Аль-Ахли Джидда
|30
|21
|6
|3
|59 - 22
|06.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фатех03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда
|69
|4
|Аль-Кадaсиа
|31
|20
|8
|3
|74 - 32
|09.05.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Кадaсиа03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа
|68
|5
|Аль-Таавун
|31
|15
|7
|9
|57 - 41
|11.05.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Ахли Джидда03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун
|52
|6
|Аль-Иттихад
|30
|14
|7
|9
|47 - 38
|10.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Дамак04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад
|49
|7
|Аль-Иттифак
|31
|13
|7
|11
|44 - 51
|09.05.26 18:55 Аль-Халидж - Аль-Иттифак04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа
|46
|8
|Неом
|31
|11
|8
|12
|40 - 44
|11.05.26 19:50 Неом - Аль-Шабаб Эр-Рияд02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха
|41
|9
|Аль-Хазм
|31
|10
|8
|13
|34 - 53
|09.05.26 19:15 Аль-Наджма - Аль-Хазм02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм
|38
|10
|Аль-Фейха
|31
|10
|8
|13
|40 - 48
|09.05.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Кадaсиа04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха
|38
|11
|Аль-Халидж
|30
|10
|7
|13
|51 - 48
|05.05.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Хиляль02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд
|37
|12
|Аль-Фатех
|30
|8
|9
|13
|38 - 51
|06.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фатех02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль
|33
|13
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|30
|7
|11
|12
|38 - 48
|07.05.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд
|32
|14
|Аль-Холуд
|31
|9
|4
|18
|39 - 58
|12.05.26 19:20 Аль-Холуд - Аль-Ахдуд04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж
|31
|15
|Дамак
|31
|5
|11
|15
|27 - 49
|10.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Дамак02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак
|26
|16
|Аль-Рияд
|31
|5
|8
|18
|32 - 62
|10.05.26 19:05 Аль-Рияд - Аль-Фатех04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|23
|17
|Аль-Ахдуд
|31
|4
|4
|23
|24 - 68
|12.05.26 19:20 Аль-Холуд - Аль-Ахдуд03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех
|16
|18
|Аль-Наджма
|31
|2
|6
|23
|29 - 72
|09.05.26 19:15 Аль-Наджма - Аль-Хазм04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма
|12
