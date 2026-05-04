  4. В Саудовской Аравии – яркий матч с 6 голами. Лидирует команда Роналду
04 мая 2026, 23:23 | Обновлено 04 мая 2026, 23:25



В Саудовской Аравии – яркий матч с 6 голами. Лидирует команда Роналду

Команда Аль-Фейха переиграла Аль-Рияд со счетом 4:2

Getty Images/Global Images Ukraine. Аль-Фейха

​Вечером 4 мая состоялись матчи 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В этот игровой день был сыгран яркий поединок с 6 голами. Команда Аль-Фейха переиграла Аль-Рияд со счетом 4:2

Лидирует Аль-Наср, за который играет знаменитый португалец Криштиану Роналду.

Звездный клуб Аль-Хиляль отстает от команды Аль-Наср на 5 очков, но имеет игру в запасе.

Топ-4: Аль-Наср (79 очков), Аль-Хиляль (74), Аль-Ахли (69), Аль-Кадисия (68). До конца осталось провести 3 тура.

Чемпионат Саудовской Аравии

31-й тур, 4 мая 2026

​Аль-Фейха – Аль-Рияд – 4:2

Голы: Аль-Рашиди, 21, Сакала, 23, Бензия, 69, Ганвула, 90+1 – Барбе, 66, Силла, 90

Аль-Иттифак – Аль-Наджма – 0:0

Аль-Иттихад – Аль-Холуд – 0:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 31 26 1 4 82 - 24 07.05.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма 79
2 Аль-Хиляль 30 22 8 0 79 - 25 05.05.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Хиляль02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль 74
3 Аль-Ахли Джидда 30 21 6 3 59 - 22 06.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фатех03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд29.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахли Джидда08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак13.03.26 Аль-Кадaсиа 3:2 Аль-Ахли Джидда 69
4 Аль-Кадaсиа 31 20 8 3 74 - 32 09.05.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Кадaсиа03.05.26 Аль-Кадaсиа 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа 68
5 Аль-Таавун 31 15 7 9 57 - 41 11.05.26 21:00 Аль-Таавун - Аль-Ахли Джидда03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд04.04.26 Аль-Хиляль 2:2 Аль-Таавун 52
6 Аль-Иттихад 30 14 7 9 47 - 38 10.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Дамак04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд29.04.26 Аль-Таавун 0:2 Аль-Иттихад08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм13.03.26 Аль-Рияд 3:1 Аль-Иттихад 49
7 Аль-Иттифак 31 13 7 11 44 - 51 09.05.26 18:55 Аль-Халидж - Аль-Иттифак04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак15.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Кадaсиа 46
8 Неом 31 11 8 12 40 - 44 11.05.26 19:50 Неом - Аль-Шабаб Эр-Рияд02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом08.04.26 Аль-Иттихад 3:4 Неом04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха 41
9 Аль-Хазм 31 10 8 13 34 - 53 09.05.26 19:15 Аль-Наджма - Аль-Хазм02.05.26 Аль-Хазм 0:3 Аль-Хиляль28.04.26 Неом 1:1 Аль-Хазм24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха03.04.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Хазм 38
10 Аль-Фейха 31 10 8 13 40 - 48 09.05.26 21:00 Аль-Фейха - Аль-Кадaсиа04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Хазм 2:0 Аль-Фейха08.04.26 Аль-Фейха 1:1 Аль-Ахли Джидда04.04.26 Неом 1:0 Аль-Фейха 38
11 Аль-Халидж 30 10 7 13 51 - 48 05.05.26 21:00 Аль-Халидж - Аль-Хиляль02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж14.03.26 Аль-Халидж 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд 37
12 Аль-Фатех 30 8 9 13 38 - 51 06.05.26 21:00 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фатех02.05.26 Аль-Фатех 2:2 Неом28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех24.04.26 Аль-Фатех 1:0 Аль-Халидж05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех14.03.26 Аль-Фатех 0:1 Аль-Хиляль 33
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 30 7 11 12 38 - 48 07.05.26 21:00 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд03.05.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:5 Аль-Таавун28.04.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех14.04.26 Аль-Кадaсиа 2:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд14.03.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:0 Аль-Ахдуд 32
14 Аль-Холуд 31 9 4 18 39 - 58 12.05.26 19:20 Аль-Холуд - Аль-Ахдуд04.05.26 Аль-Иттихад 0:0 Аль-Холуд30.04.26 Аль-Холуд 1:1 Аль-Фейха11.04.26 Аль-Таавун 1:2 Аль-Холуд08.04.26 Аль-Хиляль 6:0 Аль-Холуд03.04.26 Аль-Холуд 2:2 Аль-Халидж 31
15 Дамак 31 5 11 15 27 - 49 10.05.26 21:00 Аль-Иттихад - Дамак02.05.26 Дамак 0:2 Аль-Халидж28.04.26 Аль-Хиляль 1:0 Дамак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд09.04.26 Дамак 1:1 Аль-Кадaсиа04.04.26 Аль-Ахли Джидда 3:0 Дамак 26
16 Аль-Рияд 31 5 8 18 32 - 62 10.05.26 19:05 Аль-Рияд - Аль-Фатех04.05.26 Аль-Фейха 4:2 Аль-Рияд29.04.26 Аль-Рияд 0:4 Аль-Кадaсиа24.04.26 Аль-Хазм 2:1 Аль-Рияд09.04.26 Аль-Иттифак 2:3 Аль-Рияд05.04.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд 23
17 Аль-Ахдуд 31 4 4 23 24 - 68 12.05.26 19:20 Аль-Холуд - Аль-Ахдуд03.05.26 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль-Ахдуд30.04.26 Аль-Ахдуд 1:3 Аль-Иттифак23.04.26 Дамак 2:0 Аль-Ахдуд11.04.26 Аль-Ахдуд 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд05.04.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Фатех 16
18 Аль-Наджма 31 2 6 23 29 - 72 09.05.26 19:15 Аль-Наджма - Аль-Хазм04.05.26 Аль-Иттифак 0:0 Аль-Наджма28.04.26 Аль-Халидж 3:1 Аль-Наджма23.04.26 Аль-Наджма 1:2 Аль-Таавун11.04.26 Аль-Наджма 2:1 Неом03.04.26 Аль-Наср Эр-Рияд 5:2 Аль-Наджма 12
