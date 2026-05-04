Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор СКРИПНИК: «Был мужской разговор в перерыве»
Украина. Премьер лига
04 мая 2026, 21:51 | Обновлено 04 мая 2026, 22:26
414
0

Виктор СКРИПНИК: «Был мужской разговор в перерыве»

Главный тренер «Зари» прокомментировал победу над «Рухом»

04 мая 2026, 21:51 | Обновлено 04 мая 2026, 22:26
414
0
Виктор СКРИПНИК: «Был мужской разговор в перерыве»
ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над львовским «Рухом» (2:1) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Игра оказалась для нас очень сложной. В первом тайме мы сыграли невероятно плохо. Играли без ворот, подали только два угловых. Все говорят, что ромб – это «Заря». Но это тяжелый труд, что-то делаешь не так и уже где-то «проседаешь».

Был мужской разговор в перерыве. Перестроились. Потом побежали и играли уже в футбол. Если не ошибаюсь, это наша первая игра, где мы проигрывали и смогли победить, дожали соперника, а не нас дожали.

Проявили характер, и эти ребята, которые поддерживали нас на трибунах, обычно кричат: «мужики». Во втором тайме мы были этими «мужиками». Очень хотели победить и сделали это.

– Вы еще в первом тайме сделали замену. Потом в перерыве. Что вам не нравилось в действиях игроков?

– Когда ты говоришь, что недоволен, и это только разговоры – это не дает результата. А когда уже в первом тайме меняешь парня, которым ты недоволен – то такое действие показывает, что это может случиться с каждым игроком.

Не было агрессии, не было тех действий, которые нужны для ромба. Стоять по точкам, катать мяч, это не проходит.

Мне понравилась реакция команды после перерыва.

– Удивил ли вас чем-то «Рух»?

– Мы разбирали, знали, кто и как может играть в этой команде. Это хорошая команда, легко против них не бывает. Молодые ребята хотят себя проявить, и за это им комплимент.

– Попара в первом круге забил «Руху», сейчас сделал то же самое.

– Довольны тем, что он сегодня забил. Но это тот парень, который может играть лучше, острее играть вперед. Ждем от него дальнейшего прогресса.

– Какие были задачи вашей команды на сезон?

– Задача состояла в том, чтобы построить команду, которая будет играть в футбол, запоминающийся болельщикам. Это процесс перестройки, которому нужно время и терпение. Стараемся прогрессировать, быть более стабильными.

По теме:
Игор НЕВЕС: «В футболе нельзя терять концентрацию»
Игрок сборной Украины выбыл до конца сезона из-за травмы
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Полтавы и Шахтера пройдет во Львове
пресс-конференция Виктор Скрипник чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Заря
Дмитрий Вус Источник: ФК Заря Луганск
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Футбол | 04 мая 2026, 20:12 20
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах

Горняки обыграли Динамо в Киеве и очень близки к чемпионству

Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Бокс | 04 мая 2026, 07:20 1
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком
Рико Верховен получил по голове за три недели до боя с Усиком

Рико проводит жесткие спарринги и весь в синяках

Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Футбол | 04.05.2026, 10:05
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Футбол | 04.05.2026, 20:33
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение
Футбол | 04.05.2026, 12:10
Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение
Игрок Динамо получил предложение от Шахтера. В Киеве приняли решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
Турки Аль-ШЕЙХ: «Мне такой боксер больше не нужен»
03.05.2026, 07:22 4
Бокс
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
03.05.2026, 06:55 25
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 14
Футбол
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
03.05.2026, 06:32 1
Футбол
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
04.05.2026, 07:35 11
Футбол
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
02.05.2026, 19:52 13
Теннис
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 140
Теннис
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
02.05.2026, 16:37 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем