Виктор СКРИПНИК: «Был мужской разговор в перерыве»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над львовским «Рухом» (2:1) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Игра оказалась для нас очень сложной. В первом тайме мы сыграли невероятно плохо. Играли без ворот, подали только два угловых. Все говорят, что ромб – это «Заря». Но это тяжелый труд, что-то делаешь не так и уже где-то «проседаешь».

Был мужской разговор в перерыве. Перестроились. Потом побежали и играли уже в футбол. Если не ошибаюсь, это наша первая игра, где мы проигрывали и смогли победить, дожали соперника, а не нас дожали.

Проявили характер, и эти ребята, которые поддерживали нас на трибунах, обычно кричат: «мужики». Во втором тайме мы были этими «мужиками». Очень хотели победить и сделали это.

– Вы еще в первом тайме сделали замену. Потом в перерыве. Что вам не нравилось в действиях игроков?

– Когда ты говоришь, что недоволен, и это только разговоры – это не дает результата. А когда уже в первом тайме меняешь парня, которым ты недоволен – то такое действие показывает, что это может случиться с каждым игроком.

Не было агрессии, не было тех действий, которые нужны для ромба. Стоять по точкам, катать мяч, это не проходит.

Мне понравилась реакция команды после перерыва.

– Удивил ли вас чем-то «Рух»?

– Мы разбирали, знали, кто и как может играть в этой команде. Это хорошая команда, легко против них не бывает. Молодые ребята хотят себя проявить, и за это им комплимент.

– Попара в первом круге забил «Руху», сейчас сделал то же самое.

– Довольны тем, что он сегодня забил. Но это тот парень, который может играть лучше, острее играть вперед. Ждем от него дальнейшего прогресса.

– Какие были задачи вашей команды на сезон?

– Задача состояла в том, чтобы построить команду, которая будет играть в футбол, запоминающийся болельщикам. Это процесс перестройки, которому нужно время и терпение. Стараемся прогрессировать, быть более стабильными.