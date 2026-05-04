В Нидерландах клубу отказали в переигровке матча, чтобы спасти сезон

«НАК Бреда» проиграл судебную апелляцию против Нидерландской футбольной ассоциации (KNVB) по делу о праве игрока на участие в матче.

Клуб утверждал, что их поражение со счетом 0:6 от «Гоу Эхед Иглз» в матче 27-го тура Эредивизи следует признать недействительным и переиграть из-за того, что защитник соперника Дин Джеймс не имел права выходить на поле.

В «НАК» подчеркивали, что 26-летний Джеймс не имел права играть, поскольку ранее принял предложение представлять Индонезию на международном уровне. Родившийся в Нидерландах защитник, получив индонезийское гражданство, автоматически утратил нидерландское и, несмотря на наличие паспорта, нуждался в разрешении на работу для участия в матчах.

В KNVB заявили, что по меньшей мере 11 игроков в Эредивизи могли бы подпасть под эту проблему с допуском, и они принимали участие как минимум в 133 матчах элитного дивизиона в этом сезоне. Позиция ассоциации заключалась в том, что переигровка одного матча создала бы прецедент, из-за которого все эти игры могли бы быть признаны недействительными.

В понедельник суд Утрехта согласился с позицией KNVB и постановил, что матч не будет переигран. В решении отмечено, что это не соответствует «интересам нидерландского футбола в целом» из-за осложнений, которые возникли бы с завершением сезона Эредивизи.

Комиссия по проведению соревнований KNVB признала, что Джеймс не имел права играть, но отклонила апелляцию «НАК». После этого клуб обратился в суд в Утрехте.

Суд в своем решении отметил: «Интересы клуба в возможности переиграть матч не должны автоматически перевешивать интересы KNVB по предотвращению потенциально серьезных проблем при завершении чемпионата Эредивизи».

Вице-президент KNVB Мариане ван Леувен ранее заявляла: «Мы считаем, что возникнет хаос, ведь многие другие клубы уже выразили свои опасения».

Она также предупреждала: «Если «Бреда» выиграет дело, другие клубы также подадут иски. Это может означать, что чемпионат не удастся завершить».

Нидерландские клубы должны подавать жалобы по поводу допуска игроков в комиссию KNVB в течение восьми дней после матча. «НАК» выполнил это требование, однако ни один другой матч высшего дивизиона не был оспорен.

«Бреда» сначала изучит решение суда и обсудит его со своими советниками, прежде чем делать дальнейшие заявления.