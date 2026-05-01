Паспортный кризис. В Нидерландах скандал – под угрозой результаты 133 игр

Украинские болельщики не устают возмущаться проблемами отечественной Премьер-лиги, где традиционную обеспокоенность вызывает уровень работы арбитров, а также качество инфраструктуры. Отрицать эти очевидные недостатки, присущие нашему клубному футболу, будет занятием абсолютно глупым, однако во вполне развитых и цивилизованных европейских странах, как показывает практика, возникают еще куда более масштабные проблемы, которые могут закончиться невероятным прецедентом, после чего судьба многих матчей как минимум в рамках текущего сезона окажется под большим вопросом.

В чем же дело?

Последние несколько недель в Нидерландах пытаются понять, что делать со скандалом, который возник в лиге и связан с паспортами и множественным гражданством некоторых футболистов из клубов элитного (Эредивизи) и первого (Эрстедивизи) дивизионов тамошнего футбола. Весь ужас ситуации состоит в том, что как минимум в теории существует вероятность, при которой результаты около 133 матчей этих турниров в рамках сезона-2025/26 будут признаны недействительными и, как следствие, аннулированы. Если подобное произойдет, то вся футбольная система Нидерландов будет повержена в хаос, так как сезон окажется сорванным, ведь переиграть в кратчайшие сроки такое количество поединков просто невозможно физически, да еще и в год, когда футбольный мир ждет финальную часть чемпионата мира.

Упоминаемая проблема возникла после мартовской паузы на проведение матчей национальных сборных. Именно тогда в нидерландском футбольном сообществе возник вопрос по поводу статуса как минимум 25 футболистов из клубов Эредивизи и Эрстедивизи, которые вернулись после выступлений за различные национальные сборные, представляющие страны, не входящие в Европейский Союз. Конкретнее прозвучали примеры сборных Суринама, Индонезии и Кабо-Верде.

Выступали за эти страны футболисты на основании того факта, что у них имеется двойное гражданство (одно из них – безусловно, нидерландское). Казалось бы, абсолютно обыденная для европейского футбола практика, если бы не одно юридическое “но”… Оказывается, что по нидерландскому законодательству в некоторых случаях те, кто берет себе паспорт, отличный от нидерландского, автоматически отказываются от своего гражданства. Следовательно, эти футболисты становятся гражданами стран, не входящих в ЕС, и должны получить своего рода “разрешение на работу”, чтобы продолжать заниматься своей профессиональной деятельностью в стране.

В качестве первоначального примера озвученной проблемы выступил 26-летний левый фулбек “Гоу Эхед Иглз” Дин Джеймс. Этот футболист родился в Нидерландах (в городе Лейден) и до нынешнего момента всю свою игровую карьеру проводит исключительно в этой стране. Сперва Джеймс занимался в академии «Аякса», но со временем ушел на менее требовательный уровень, став выступать за “Волендам”, а летом 2023 года перешел в “Гоу Эхед Иглз”. Но заиграть на уровне, который бы позволил получить приглашение в сборную Нидерландов Джеймс так и не смог, а потому еще в марте 2025 года решил принять предложение играть за сборную Индонезии. С тех пор фулбек провел уже пять матчей за эту команду, однако в мартовских товарищеских матчах против Сент-Китс и Невис (4:0), а также Болгарии (0:1) участия не принимал из-за проблем с визой.

Getty Images. Дин Джеймс

15 марта нынешнего года команда из Девентера в рамках 27-го тура Эредивизи на своем поле нанесла сокрушительное поражение “НАК Бреда” – 6:0. Дин Джеймс провел на поле 75 минут, после чего был заменен. Однако вскоре в нидерландском футбольном сообществе возник вопрос о том, что “НАК Бреда” еще может рассчитывать на благоприятный для себя результат в игре с “Гоу Эхед Иглз”. Причем речь шла о “кабинетной победе”, так как появление Джеймса могло являться нарушением регламентных норм турнира.

Нормативно-правовая база достаточно ясна: получение нового паспорта и отказ от нидерландского гражданства, как уже упоминалось выше, обязывает футболистов (и/или их клубы) подавать заявку на разрешение на работу как граждан, не являющихся гражданами ЕС. Для получения такого разрешения претенденты должны соответствовать нескольким требованиям, включая зарплату в размере от 608 тысяч евро в год (или 304 тысяч евро в год для игроков в возрасте до 21 года). Эта сумма значительно выше, чем зарабатывали некоторые игроки, имена которых фигурируют в нынешнем скандале, и поэтому эти футболисты выходили на поле, не имея на то легальных оснований и не соответствуя регламентным требованиям.

Нидерландский спортивный юрист Марьян Олферс, комментируя эту ситуацию для прессы, выделил еще одну важную проблему, существующую в профессиональном футболе Нидерландов, на которую ранее многие закрывали глаза. Речь идет о том, что менее обеспеченные в финансовом плане клубы Эредивизи и Эрстедивизи не имеют возможности обеспечить себе постоянные консультации по спорным вопросам с юристами соответствующего уровня. Это приводит к подобного рода ситуациям, когда о проблемах приходится говорить уже постфактум, хотя при профессиональном подходе их можно было бы пресечь заранее.

Сами футболисты, похоже, также не относились достаточно серьезно к подобного рода вопросам. Например, Лусиано Слагвеер – 32-летний форвард команды ТОП из города Осс, который родился в Нидерландах и всю свою профессиональную карьеру отыграл в клубах из этой страны, а также из соседней Бельгии, еще в марте 2024-го принял приглашение выступать за национальную команду Суринама, в футболке которой провел 1 матч. Для этого Слагвееру пришлось принять гражданство Суринама, но теперь, видимо, может встать вопрос о потере нидерландского паспорта, что крайне огорчает этого футболиста.

“Мне следовало провести более тщательное исследование ситуации. Если бы я знал, что, играя за Суринам, я потеряю нидерландское гражданство, я бы подумал намного тщательнее, прежде чем давать согласие суринамцам”, – честно признался Слагвеер.

Как только эта скандальная ситуация получила широкий резонанс в нидерландском футболе, многие клубы решили отстранить от участия в матчах футболистов, находящихся в «группе риска». С тех пор ряду игроков повезло больше – они получили временные визы, в основном пользуясь родственными связями – нидерландским гражданством жен или детей. Но в целом паспортный кризис еще может вызвать огромный взрыв в профессиональном клубном футболе Нидерландов. Прямо сейчас суд Утрехта уже рассматривает иск о необходимости переигровки одного из матчей Эредивизи – упоминавшейся выше игры между “Гоу Эхед Иглз” и “НАК Бреда”. Первоначальная жалоба от «НАК Бреда» к Королевскому футбольному союзу Нидерландов была отклонена, но сейчас гражданские судьи могут вмешаться и изменить это решение, добавив еще больше сумятицы. Все это работает на возникновение прецедента, который способен побудить множество клубов подать точно такие ​​же апелляции с хорошими шансами на успех. Таким образом, на выходе может возникнуть ситуация, когда переигрывать придется минимум 133 матча Эредивизи и Эрстедивизи. И если подобное действительно будет постановлено судами, то нидерландский клубный футбол будет повергнут в хаос, быстро отойти от которого у него вряд ли получится…

