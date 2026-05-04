Защитник Оболони: «Такие матчи нужно доводить до победы»

Защитник «Оболони» Павел Полегенько подвел итоги матча 26-го тура УПЛ с «Кудровкой» – 1:1, в котором он отметился дебютным голом за «пивоваров».

– В первом тайме мы могли забить еще, увеличить преимущество в счете и фактически снять все вопросы относительно результата матча. К сожалению, уже в добавленное арбитром время мы пропустили и в итоге сыграли вничью.

– Твой гол мог принести победу. Какие эмоции ты тогда испытывал?

– Забивать всегда приятно, но главное – чтобы эти голы приносили победу команде.

– Во втором тайме был эпизод, когда вы забили, но гол не засчитали. Причина – офсайд?

– Я сделал прострел справа, Денис Устименко забил. Повтора этого момента я еще не видел. Если этот гол не засчитали, значит, там был офсайд.

– Что произошло в начале второго тайма, когда возникла стычка между командами?

– Об этом лучше спросить Дениса Устименко и игрока Кудровки. Но это футбол, и эмоции в нем всегда присутствуют. Такие моменты не всегда украшают игру, но точно добавляют ей интереса и привлекают болельщиков. Эмоции – это нормально.

– Моментов в матче было достаточно. Почему не удавалось их реализовать?

– Наверное, нам не хватает понимания, что такие матчи нужно доводить до победы. Нужно осознавать, что мы можем забить и второй, и третий гол – это то, что нужно менять.

– Веришь ли ты, что «Оболонь» сохранит прописку в Премьер-лиге на следующий сезон?

– Есть вера, что мы можем измениться ментально, поверить в победу и начать доводить матчи до результата.

После 26 туров УПЛ «Оболонь» имеет в активе 24 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице УПЛ, но еще имеет не сыгранный матч с «Александрией», судьбу которого решит КДК.