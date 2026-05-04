Подольски установил уникальный футбольный рекорд
40-летний нападающий выиграл национальный кубок в 5 разных странах
40-летний немецкий нападающий польского Гурника Лукас Подольски установил уникальный футбольный рекорд.
Игрок стал победителем национального кубка в пяти разных странах.
Ни один другой футболист в истории не имеет подобного достижения.
Подольски стал победителем Кубка Германии в составе Баварии (2008), Кубка Англии в составе Арсенала (2014), Кубка Турции в составе Галатасарая (2016), Кубка Японии в составе Виссел Кобе (2019) и Кубка Польши в составе Гурника (2026).
Игроки с самым большим количеством стран, в которых выиграли национальный кубок
- 5 – Лукас Подольски (Германия): Германия, Англия, Турция, Япония, Польша
- 4 – Вагнер Лав (Бразилия): Россия, Китай, Казахстан, Дания.
- 4 – Александр Драгович (Австрия): Австрия, Украина, Швейцария, Сербия
- 4 – Альваро Мората (Испания): Испания, Италия, Англия, Турция
- 4 – Матеус Урибе (Колумбия): Колумбия, Мексика, Португалия, Катар
- 4 – Фредрик Юнгберг (Швеция): Швеция, Англия, США, Шотландия
- 4 – Ривалдо (Бразилия): Испания, Италия, Греция, Узбекистан
- 4 – Максвелл (Бразилия): Бразилия, Нидерланды, Испания, Франция
- 4 – Томас Вермален (Бельгия): Нидерланды, Англия, Испания, Япония
- 4 – Мануэль Фернандеш (Португалия): Португалия, Испания, Турция, россия
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр Шевченко предлагал Маркевича
Авторитетный специалист считает, что матч грандов должен был завершиться вничью