  4. Подольски установил уникальный футбольный рекорд
Подольски установил уникальный футбольный рекорд

40-летний нападающий выиграл национальный кубок в 5 разных странах

40-летний немецкий нападающий польского Гурника Лукас Подольски установил уникальный футбольный рекорд.

Игрок стал победителем национального кубка в пяти разных странах.

Ни один другой футболист в истории не имеет подобного достижения.

Подольски стал победителем Кубка Германии в составе Баварии (2008), Кубка Англии в составе Арсенала (2014), Кубка Турции в составе Галатасарая (2016), Кубка Японии в составе Виссел Кобе (2019) и Кубка Польши в составе Гурника (2026).

Игроки с самым большим количеством стран, в которых выиграли национальный кубок

  • 5 – Лукас Подольски (Германия): Германия, Англия, Турция, Япония, Польша
  • 4 – Вагнер Лав (Бразилия): Россия, Китай, Казахстан, Дания.
  • 4 – Александр Драгович (Австрия): Австрия, Украина, Швейцария, Сербия
  • 4 – Альваро Мората (Испания): Испания, Италия, Англия, Турция
  • 4 – Матеус Урибе (Колумбия): Колумбия, Мексика, Португалия, Катар
  • 4 – Фредрик Юнгберг (Швеция): Швеция, Англия, США, Шотландия
  • 4 – Ривалдо (Бразилия): Испания, Италия, Греция, Узбекистан
  • 4 – Максвелл (Бразилия): Бразилия, Нидерланды, Испания, Франция
  • 4 – Томас Вермален (Бельгия): Нидерланды, Англия, Испания, Япония
  • 4 – Мануэль Фернандеш (Португалия): Португалия, Испания, Турция, россия
