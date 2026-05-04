40-летний немецкий нападающий польского Гурника Лукас Подольски установил уникальный футбольный рекорд.

Игрок стал победителем национального кубка в пяти разных странах.

Ни один другой футболист в истории не имеет подобного достижения.

Подольски стал победителем Кубка Германии в составе Баварии (2008), Кубка Англии в составе Арсенала (2014), Кубка Турции в составе Галатасарая (2016), Кубка Японии в составе Виссел Кобе (2019) и Кубка Польши в составе Гурника (2026).

