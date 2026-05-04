Жоао ПЕДРО: «Каждый должен посмотреть на себя – и я в том числе»

Нападающий «Челси» Жоао Педро высказался о шестом подряд поражении «синих» в чемпионате Англии.

«Мы пропустили слишком рано, и против «Ноттингем Форест» сложно изменить ход игры. Думаю, мы должны играть лучше. Нам нужно найти способ не повторять эти ошибки в каждой игре. Нам нужно начать выигрывать матчи. Это Премьер-лига, и если вы пропускаете слишком рано, после этого очень сложно отыграться. Каждый должен посмотреть на себя – и я в том числе. Нам нужно найти способ играть лучше. Мне жаль болельщиков. Это сложно, потому что я не думаю, что дело в тренере. Дело в игроках, и мы должны активизироваться, включая меня. Сложно что-то сказать».

«Челси» проиграл «Ноттингем Форест» (1:3). Столь длительная серия неудач для команды первая с 1993 года.