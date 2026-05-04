Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ДУЛУБ: «Динамо не хватает этого качества, чтобы разрывать Шахтер»
04 мая 2026, 19:13 | Обновлено 04 мая 2026, 19:29
ДУЛУБ: «Динамо не хватает этого качества, чтобы разрывать Шахтер»

Киевляне слишком медлительны в атаке

Известный тренер Олег Дулуб сравнил нынешнее «Динамо» с командой «бело-синих», выигравшей Кубок кубков в 1986 году. На фоне поражения киевлян в дерби с «Шахтером» (1:2) специалист обратил внимание на недостаток скорости у динамовцев.

«Чем отличалось то «Динамо» от нынешнего? Скоростью. И я имею в виду не просто бег, а командную скорость, которая бы разрывала игру «Шахтера» на отрезки и позволяла доминировать. Когда ты подстраиваешься под стиль «Шахтера», преимущество всегда будет на их стороне», – пояснил специалист.

На счету «Динамо» 47 очков в 26 матчах УПЛ нынешнего сезона. Команда Игоря Костюка занимает четвертое место в чемпионате. «Шахтер» идет первым с 63 очками в активе.

Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Олег Дулуб
Андрей Плыгун Источник: Трибуна
Динамо не хватает нормальной защиты и только тогда Динамо будет разрывать Шахтер.
