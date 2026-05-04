  Ассан СЕК: «Патрик сказал, что эта ситуация не очень хороша для нас»
Украина. Премьер лига
04 мая 2026, 22:23 |
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал ничью с «Полтавой»

Полузащитник «Кривбасса» Ассан Сек прокомментировал ничью с «Полтавой» (3:3) в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Ассан, команда уверенно начала сегодняшний матч. Что произошло после того, как счет стал 2:0 в вашу пользу?

– Это была очень тяжелая игра для команды, и в то же время не очень хорошая, ведь пошла не по плану после того, как начали пропускать. Казалось, все складывалось неплохо, но потом соперник перевернул игру с ног на голову. У нас не тот результат, к которому мы стремились.

– Вспомните свой гол. Вы забили, и казалось, что должно быть хорошо – 0:2. Где произошел переломный момент?

– Да, это был очень хороший гол для меня. Я счастлив забить свой первый мяч в УПЛ в составе «Кривбасса». Но 3:3 в этой игре – это плохо для команды. Поэтому не могу сказать, что я счастлив.

– Что сказал команде главный тренер в раздевалке после матча?

– Патрик сказал, что эта ситуация не очень хороша для нас, но нужно забыть эту досадную ничью, разобрать ошибки и готовиться к следующим испытаниям.

Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
