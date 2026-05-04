«Отличные навыки». Бондарь похвалил Пономаренко за супергол Шахтеру

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь отметил форварда «Динамо» Матвея Пономаренко в составе киевлян в очном матче 26-го тура УПЛ (2:1).

Молодой нападающий «бело-синих» забил в ворота «горняков» супергол из центра поля. Бондарь признал, что в таких матчах никто не хочет ошибаться, но команда все же пропустила быстрый гол.

«Мы пропустили такой, можно сказать, курьезный мяч, потому что из центра поля так забить... Для этого нужны хорошие навыки, можно так сказать, нужно похвалить Пономаренко», – сказал Бондарь.

На счету Пономаренко 12 голов в составе «Динамо» в нынешнем розыгрыше УПЛ. Он единолично лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.