  4. «Отличные навыки». Бондарь похвалил Пономаренко за супергол Шахтеру
04 мая 2026, 19:26 | Обновлено 04 мая 2026, 19:43
«Отличные навыки». Бондарь похвалил Пономаренко за супергол Шахтеру

Бомбардир киевлян поразил «горняков» своим мастерством

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь отметил форварда «Динамо» Матвея Пономаренко в составе киевлян в очном матче 26-го тура УПЛ (2:1).

Молодой нападающий «бело-синих» забил в ворота «горняков» супергол из центра поля. Бондарь признал, что в таких матчах никто не хочет ошибаться, но команда все же пропустила быстрый гол.

«Мы пропустили такой, можно сказать, курьезный мяч, потому что из центра поля так забить... Для этого нужны хорошие навыки, можно так сказать, нужно похвалить Пономаренко», – сказал Бондарь.

На счету Пономаренко 12 голов в составе «Динамо» в нынешнем розыгрыше УПЛ. Он единолично лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.

Шахтер решил подписать контракт с нападающим, который наказал Динамо
З центру, значить можна таких захисників як Бондар не критикувати. Як варіант
