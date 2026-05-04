«Отличные навыки». Бондарь похвалил Пономаренко за супергол Шахтеру
Бомбардир киевлян поразил «горняков» своим мастерством
Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь отметил форварда «Динамо» Матвея Пономаренко в составе киевлян в очном матче 26-го тура УПЛ (2:1).
Молодой нападающий «бело-синих» забил в ворота «горняков» супергол из центра поля. Бондарь признал, что в таких матчах никто не хочет ошибаться, но команда все же пропустила быстрый гол.
«Мы пропустили такой, можно сказать, курьезный мяч, потому что из центра поля так забить... Для этого нужны хорошие навыки, можно так сказать, нужно похвалить Пономаренко», – сказал Бондарь.
На счету Пономаренко 12 голов в составе «Динамо» в нынешнем розыгрыше УПЛ. Он единолично лидирует в гонке бомбардиров чемпионата.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкий клуб намерен продлить соглашение с Траоре
Сидорчук уверен, что у нового тренера сборной все получится