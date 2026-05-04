Милевский обратился к Пономаренко после поражения Динамо от Шахтера
Экс-форвард киевского клуба и сборной Украины расхвалил талантливого 20-летнего футболиста
Бывший игрок сборной Украины Артем Милевский остался доволен игрой форварда киевского «Динамо» Матвея Пономаренко в матче 26-го тура Премьер-лиги, где «бело-синие» уступили донецкому «Шахтеру» (1:2).
– Гол Пономаренко – это что-то невероятное. Как тебе такой перформанс от нападающего киевлян?
– Да, это было настоящее украшение матча! Я даже в социальных сетях это выставил, ну красавец, что тут скажешь. В матче с «горняками» – он единственное светлое пятно «Динамо».
Я ему желаю только одного: дай Бог, чтобы забивал за «Динамо» и дальше. Видел, там пишут, что он на Бентли 250 км/ч гоняет. Ну, скорость я приветствую, это я люблю (смеется).
– Ты сам знаешься на скорость, мы помним твое Феррари...
– (смеется) Ну да, есть такое, подчеркни это. Это мой почерк, – подытожил Милевский.
В нынешнем сезоне Пономаренко провел 21 матч за первую команду, в которых забил 14 голов. Талантливый 20-летний нападающий занимает первое место в рейтинге бомбардиров элитного дивизиона.
