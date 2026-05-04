  4. 2 млн бразильцев одновременно послали легенду Барселоны
04 мая 2026, 18:06
2 млн бразильцев одновременно послали легенду Барселоны

Жерару Пике отчаянно икалось во время концерта бывшей супруги

GQ. Шакира

Бесплатный концерт Шакиры в Рио-де-Жанейро вызвал большой резонанс. Во время мероприятия собравшиеся фанаты скандировали оскорбительные лозунги в адрес бывшего футболиста «Барселоны» Жерара Пике. На концерт собралось около двух миллионов человек.

Во время выступления на сцене Шакира также иронично затронула тему своей личной жизни. В своей речи она отметила, что в Бразилии много матерей-одиночек, которые неустанно работают ради своих семей. Артистка назвала себя одной из таких женщин. После этого зрители начали скандировать «Пике, иди ***».

Пара начала отношения в 2010 году и рассталась 12 лет спустя из-за неверности Пике. У Шакиры и экс-футболиста двое сыновей.

Руслан Полищук
