  4. «Это позор!» У легенды Барселоны те же проблемы, что и у ван Леувена
02 мая 2026, 21:05
«Это позор!» У легенды Барселоны те же проблемы, что и у ван Леувена

Жерар Пике раскритиковал судейство

Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Напряженность в Сегунде Испании обострилась после поражения «Андорры» от «Альбасете». Разгневанный работой арбитра Алонсо де Эна Вольфа, владелец клуба Жерар Пике отреагировал гневно как в туннеле, так и после матча.

Согласно официальному отчету арбитра, бывший защитник «Барселоны» занял «угрожающую» позицию, яростно оспаривая несколько решений в матче, отмеченном четырьмя красными карточками.

Затем Пике публично выразил свой гнев, осудив, по его мнению, предвзятое и некорректное судейство. «Мы месяц назад обратились в CTA (Технический арбитражный комитет) с просьбой, чтобы Эна Вольф больше не судил матчи «Андорры». Он не справляется со своей задачей, и очевидно, что у него личные проблемы с нашим клубом», – заявил он, добавив: «Случайностей не бывает. Он с поразительной легкостью показал четыре красные карточки в знак протеста». «Это позор».

Жерар Пике Андорра Альбасете чемпионат Испании по футболу
Руслан Полищук Источник: Footmercato
