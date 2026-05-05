Пятов признался, что думает о Динамо после назначения Игоря Костюка

Легенда донецкого «Шахтера», бывший голкипер сборной Украины Андрей Пятов оценил работу главного тренера киевского «Динамо» Игоря Костюка, а также поделился мнением о «Классическом»:

«Остается ли матч против «Динамо» главным в лиге, несмотря на отсутствие интриги? Конечно, это главная вывеска нашего чемпионата. Какой бы отрыв или какая бы ситуация ни была – это всегда для нас матч номер один.

Мы понимаем, что уже много лет конкурируем друг с другом – и это делает наш чемпионат очень интересным.

Что касается выступлений «Динамо» под руководством Игоря Костюка... Каждая смена тренера придает команде какой-то эмоциональный всплеск, плюс талантливая молодежь очень хорошо себя показывает.

Но в составе киевского клуба есть и ветераны. Последняя игра с «Кривбассом» показала, что рано еще их списывать», – сказал Пятов.

После 26 сыгранных туров «Шахтер» набрал 63 балла и занимает первое месте в турнирной таблице. В активе «Динамо» 47 пунктов, команда Игоря Костюка разместилась на четвертой позиции.