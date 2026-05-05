Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УАФ может наказать Динамо после поражения от Шахтера в матче 26-го тура
05 мая 2026, 15:53 | Обновлено 05 мая 2026, 16:22
УАФ может наказать Динамо после поражения от Шахтера в матче 26-го тура

На стадионе имени Валерия Лобановского собралось больше зрителей, чем разрешено регламентом

В воскресенье, 3 мая, состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 2:1.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) может наказать хозяев из-за количества болельщиков, пришедших на стадион имени Лобановского:

«Квота на этот поединок составляет 4 333 болельщика. На стадионе было 7 900 человек. Конечно, приятно видеть такое количество болельщиков и такую ​​поддержку для команды.

Однако есть понимание, что это нарушение правил, регламента и поэтому «Динамо» рискует получить дисквалификацию на следующий домашний матч – это касается запрета для посещения стадиона», – сообщил источник.

После 26 сыгранных туров подопечные Игоря Костюка набрали 47 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. В следующем матче «бело-синие» сыграют против черкасского ЛНЗ (9 мая).

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская ассоциация футбола КДК УАФ стадион Динамо им. Валерия Лобановского
Николай Тытюк Источник: Камон, Плей
Комментарии 27
Що за шум, а драки нет? Хоча не знаю чи нєт, бо коменти ще не читав.... Але я в ці двері забіг лише для того, щоб нагадати вам що вже через 12 хвилин збірна України по хокею на чемпіонаті світу проводитиме надважливий матч проти Франції. Ну а також хочу вам нагадати про раки і про скрипку. 
Мы, как порядочная фанатская семья Динамо Киев, вообще не понимаем, за что клубу штраф. Это всё какие-то другие люди — возможно, фанаты Шахтёра, которые внезапно решили, что Киев — их дом и стадионы тоже их. А мы что? Мы уже много лет ведём максимально спокойный образ жизни: тихо сидим в фанатском подвале, шьём меховые изделия, обсуждаем старые матчи Динамо времён Леонида Ильича Брежнева и пьём чай под строгим, но справедливым присмотром нашего куратора дяди Коли. На стадионы не ходим, максимум — до умывальника и на ведро и обратно. Так что, если кто и должен платить штраф — пусть ищут тех, кто вообще на стадион ходит. А мы тут при чём? У нас план на сегодня — дошить шубу к игре с ЛНЗ и не нарушать тишину после 22:00 в холодном подвале, где минус 16 🤷
Мусора между собой никак договориться не могут. Одни из-за превышения зрителей говорят про какую популярность. Другие говорят, что превышение из-за наплыва болельщиков шахты.
Нужна очная ставка этим мусорам, пиндосам, русне и прочей нечести. 
Всё это копейки. Главное что больше болельщиков, в том числе киевских, вживую увидели победу Шахтёра!⚒️😜
Наградить нужно а не наказывать 
Закон для всіх одинаковий.
Пропоную дискваліфікацію на наступних 3 матчі стадіону для ДК, щоб бажання нажитись більш не виникало.
Ахаха наказывать клуб за то что люди пришли на футбол это конечно ещё раз доказывает что эта страна и наш футбол просто преречены 
А те що фаєра палили фани Шахтаря, то норм?)
П.С. І я не проти штрафу Динамо. Навіть за. Якщо порушив, плати.
Дуже добре. І так кроти покарали динамо, а це буде подвійне від УАФ
Ржавые одноклеточные тут же радостно вылили свои помои. А вообще я буду только рад такому наказанию, т.к. это еще одно доказательство, что в Украине ходят на футбол на матчи Динамо в первую очередь. По статистике  Динамо - самый популярный клуб как на выезде, так и в домашних играх. А иначе и быть не может.
це несправедливо, якби кроти не приходили на цей матч, динамо віписалося в рамки
А взагалі потрібно зробити, як Фаня зробив - пішов на інший адекватний ресурс. І хай ці ржаві притрушені варяться в своєму казані і шпекають друг дружку до всрачки
