УАФ может наказать Динамо после поражения от Шахтера в матче 26-го тура

В воскресенье, 3 мая, состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 2:1.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) может наказать хозяев из-за количества болельщиков, пришедших на стадион имени Лобановского:

«Квота на этот поединок составляет 4 333 болельщика. На стадионе было 7 900 человек. Конечно, приятно видеть такое количество болельщиков и такую ​​поддержку для команды.

Однако есть понимание, что это нарушение правил, регламента и поэтому «Динамо» рискует получить дисквалификацию на следующий домашний матч – это касается запрета для посещения стадиона», – сообщил источник.

После 26 сыгранных туров подопечные Игоря Костюка набрали 47 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. В следующем матче «бело-синие» сыграют против черкасского ЛНЗ (9 мая).