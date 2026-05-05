УАФ может наказать Динамо после поражения от Шахтера в матче 26-го тура
На стадионе имени Валерия Лобановского собралось больше зрителей, чем разрешено регламентом
В воскресенье, 3 мая, состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Подопечные Арды Турана одолели соперника со счетом 2:1.
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) может наказать хозяев из-за количества болельщиков, пришедших на стадион имени Лобановского:
«Квота на этот поединок составляет 4 333 болельщика. На стадионе было 7 900 человек. Конечно, приятно видеть такое количество болельщиков и такую поддержку для команды.
Однако есть понимание, что это нарушение правил, регламента и поэтому «Динамо» рискует получить дисквалификацию на следующий домашний матч – это касается запрета для посещения стадиона», – сообщил источник.
После 26 сыгранных туров подопечные Игоря Костюка набрали 47 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. В следующем матче «бело-синие» сыграют против черкасского ЛНЗ (9 мая).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Нужна очная ставка этим мусорам, пиндосам, русне и прочей нечести.
Пропоную дискваліфікацію на наступних 3 матчі стадіону для ДК, щоб бажання нажитись більш не виникало.
П.С. І я не проти штрафу Динамо. Навіть за. Якщо порушив, плати.