Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали

Руководство Украинской футбольной ассоциации определилось со следующим главным тренером сборной Украины.

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что в УАФ решили остановиться на кандидатуре Андреа Мальдеры. Однако журналист отметил, что существует вероятность того, что итальянца сначала допустят к временному исполнению обязанностей.

Возможное назначение Мальдеры может состояться только после следующего сбора команды, где сборная проведет два матча – против Польши и, возможно, Дании. Однако Андреа в итоге могут не назначить, если команда неудачно сыграет в этих играх.

Мальдера ранее работал помощником Андрея Шевченко в сборной Украины. Позже был помощником Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» и «Марселе».

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».