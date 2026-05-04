Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Тренера планируют сначала назначить временно на два матча
Руководство Украинской футбольной ассоциации определилось со следующим главным тренером сборной Украины.
Журналист Игорь Цыганык сообщил, что в УАФ решили остановиться на кандидатуре Андреа Мальдеры. Однако журналист отметил, что существует вероятность того, что итальянца сначала допустят к временному исполнению обязанностей.
Возможное назначение Мальдеры может состояться только после следующего сбора команды, где сборная проведет два матча – против Польши и, возможно, Дании. Однако Андреа в итоге могут не назначить, если команда неудачно сыграет в этих играх.
Мальдера ранее работал помощником Андрея Шевченко в сборной Украины. Позже был помощником Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» и «Марселе».
Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Так можна і Клоппа або Зідана на два матчі назначити, а потім авторитетно заявляти, що вони ні на що не здатні, бо розгромно програли два товариські матчі.
Лишь двое, Прокопенко и Маркевич не были частью динамовского кода. И, возможно, именно поэтому они так и остались исключением из общего пути. Потому что Динамо, это не просто клуб. Это школа, характер, философия, которая формирует победителей. Это стиль мышления, который передаётся от поколения к поколению.
И если мы говорим о будущем сборной, ответ напрашивается сам собой. На пост главного тренера нужны не просто специалисты. Нужны люди с динамовским сердцем. Те, кто чувствует эту игру не только разумом, но и душой. Те, для кого бело-голубые цвета не просто форма, а часть жизни. Потому что только так рождаются настоящие победы🤷
чи розглядались якісь кандидати?