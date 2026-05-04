Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
04 мая 2026, 20:22 | Обновлено 04 мая 2026, 21:34
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали

Тренера планируют сначала назначить временно на два матча

УАФ. Андреа Мальдера

Руководство Украинской футбольной ассоциации определилось со следующим главным тренером сборной Украины.

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что в УАФ решили остановиться на кандидатуре Андреа Мальдеры. Однако журналист отметил, что существует вероятность того, что итальянца сначала допустят к временному исполнению обязанностей.

Возможное назначение Мальдеры может состояться только после следующего сбора команды, где сборная проведет два матча – против Польши и, возможно, Дании. Однако Андреа в итоге могут не назначить, если команда неудачно сыграет в этих играх.

Мальдера ранее работал помощником Андрея Шевченко в сборной Украины. Позже был помощником Роберто Де Дзерби в «Брайтоне» и «Марселе».

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Цыганык
А чому так багато, аж на 2 матчі? Вже б на один тайм призначали... Цирк Шапіто...
Полнейший бред, который протаскивает спорт уа, ссылаясь на цыганика. Успокойтесь уже, МАЛЬДЕРА БУДЕТ БЕЗ ВСЯКОГО И.О.! Ахметка может искусать локти на своей лондонской лужайке. От провала планов по кастингу своих игрушек в сборной и натурализации своих чернявых игрушек.
Тємщики🤣
Неймовірні новини із Шотландії. Хартс закамбечив проти Рейнджерса 2:1 і приніс нашому Шахтарю пряму путівку в Лігу Чемпіонів!!!! Вся Україна сьогодні святкує!!! Неймовірне свято!!! Неймовірний Шахтар!!! Неймовірне досягнення!!! Який же день🎉🎊🎊 🔥🔥🔥🍾🍾🍾 
цирк
Чисто пробник, решение будет по результату, не верю, что идут переговорьі с условньім топом за бешеньіе бабки, возможнен вариант с кем-то из наших молодьіх дарований авось вьістретит, кароче всё как всегда.
Поiм повернеться Ребров. Хвилюватися не треба. Наша збiрна без Метра не залишиться.. 
Потім Маркевича на два і так далі?
Так можна і Клоппа або Зідана на два матчі назначити, а потім авторитетно заявляти, що вони ні на що не здатні, бо розгромно програли два товариські матчі. 
В нашей фанатской семье Динамо Киев, давно ведётся особый список, список дяди Коли. И в нём есть одна поразительная закономерность: из 17 главных тренеров или исполняющих их обязанности в сборной, 15 были людьми с настоящим динамовским сердцем. Это не просто совпадение. Это традиция. Это дух. Это Динамо.
Лишь двое, Прокопенко и Маркевич не были частью динамовского кода. И, возможно, именно поэтому они так и остались исключением из общего пути. Потому что Динамо, это не просто клуб. Это школа, характер, философия, которая формирует победителей. Это стиль мышления, который передаётся от поколения к поколению.
И если мы говорим о будущем сборной, ответ напрашивается сам собой. На пост главного тренера нужны не просто специалисты. Нужны люди с динамовским сердцем. Те, кто чувствует эту игру не только разумом, но и душой. Те, для кого бело-голубые цвета не просто форма, а часть жизни. Потому что только так рождаются настоящие победы🤷
треба призначити когось колишніх із Шахтьора.
чи розглядались якісь кандидати?
Желаю сборной просрать матчи с Польшей и Данией чтобы этого петуха суркиса Мальдеры не было никогда в сборной!
