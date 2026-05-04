ФЕДОРЧУК: «Этот игрок ненадежен, он не соответствует уровню Шахтера»
Грам слишком стар, чтобы ему прощали ошибки, считает эксперт
Известный футбольный эксперт Олег Федорчук резко отреагировал на игру 24-летнего тунисского защитника донецкого «Шахтера» Алаа Грама в матче 26-го тура УПЛ с «Динамо» (2:1).
Федорчук сравнил тунисца с защитником «бело-синих» Кристианом Биловаром. Оба, по мнению специалиста, не соответствуют уровню своих команд.
«Однако тунисец все равно выше по уровню, чем Кристиан», – отметил Федорчук. «Короче говоря: Грам ненадежен. Тем более что ему уже 24 года».
Эксперт заметил, что молодым футболистам, вроде защитника «Динамо» Тараса Михавка, могут прощать некоторые ошибки из-за их возраста, но Грам уже слишком стар для такой снисходительности.
На счету Алаа 12 матчей за «Шахтер» в текущем сезоне. Он присоединился к донецкому клубу летом прошлого года.
